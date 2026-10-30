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Tokom četvrtfinalnog okršaja u kome su snage odmerili ruski teniser i Francuz Adrijen Manarino, usred razmene udaraca dečak kraj terena se iznenada srušio na podlogu.

Igra je istog sekunda prekinuta, a medicinsko osoblje je munjevito utrčalo na teren, pružilo prvu pomoć onesvešćenom dečaku i na nosilima ga transportovalo van borilišta.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Prema prvim i ohrabrujućim informacijama, mladić se ubrzo stabilizovao i nalazi se pod budnim okom lekara, a nakon nekoliko minuta neizvesnosti susret u Beču je nastavljen. Tako je ruski as ponovo bio akter meča obojenog dramom, podsećajući na skorašnji incident u Pekingu kada je diskvalifikovan u duelu protiv Novaka Đokovića nakon što je nekontrolisano napucanom lopticom pogodio gledaoca na tribinama.

Medvedev i Manarino u prestonici Austrije vode veliku borbu za plasman u polufinale turnira iz serije 500, a pobednik ovog meča u borbi za veliko finale ukrstiće rekete sa boljim iz susreta Tomija Pola i Karlosa Alkaraza.