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Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje bije grčevitu bitku za plasman na Završni masters u Torinu. Srpski as u ovom trenutku kaska za pozicijama koje garantuju sigurnu vizu za elitu, a tračak nade pojavio se pre svega dva dana, kada su stigle vesti o povredi Flavija Kobolija.

Nakon što je Janik Siner već doneo odluku o povlačenju, otvorile su se spekulacije da bi i drugi italijanski predstavnik mogao da digne ruke od nastupa u Torinu.

U takvom scenariju granica za plasman spustila bi se sve do 10. pozicije na ATP trci, na kojoj se trenutno nalazi Aleks de Minor, uz minimalnu zalihu u odnosu na Đokovića, koja iznosi manje od 50 bodova.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, usledio je novi, dramatičan zaokret u kalkulacijama. Prema najnovijim informacijama sa Apenina, povreda Kobolija ipak nije teže prirode i alarm je bio lažan. Italijan se oseća znatno bolje i velika je verovatnoća da će se naći na terenu već na Mastersu u Parizu, jasno stavivši do znanja da nema nameru da odustane i da želi da se bori do poslednjeg atoma snage u finišu takmičarske godine.

- Današnji skener je pokazao malu povredu mišića. Danas putujem u Pariz i daću sve od sebe da zaigram na turniru. Radim sa mojim timom da se vratim na pravi nivo fizičke spreme što je pre moguće, da budem spreman za sedmice koje predstoje - napisao je Koboli na Instagramu.