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Meč je trajao 59 minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Feri 35. na ATP listi.

Nemački teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu dva puta oduzeo seris protivnku za ubedljivu pobedu i plasman među četiri najbolja na turniru u Austriji.

Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora i Matea Beretinija.

U drugom polufinalu sastaće se Karlos Alkaraz i Danil Medvedev.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.

(Tanjug)

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Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir