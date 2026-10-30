Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je u četvrtfinalu pobedio Britanca Artura Ferija rezultatom 6:0, 6:2.
Tenis
ZVERЕV GA OBRISAO SA TERENA: Nemac za 59 minuta završio posao i zakazao polufinale Beča
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Meč je trajao 59 minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Feri 35. na ATP listi.
Nemački teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu dva puta oduzeo seris protivnku za ubedljivu pobedu i plasman među četiri najbolja na turniru u Austriji.
Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora i Matea Beretinija.
U drugom polufinalu sastaće se Karlos Alkaraz i Danil Medvedev.
ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.
(Tanjug)
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