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Turnir u dvorani Bersi igra se od 2. do 8. novembra, a srpski as će u prvom kolu odmeriti snage sa Adrijanom Vašeroom iz Monaka.

Ukoliko opravda ulogu favorita, u drugoj rundi mogao bi da se sastane sa kvalifikantom ili Italijanom Lusijanom Darderijem. Međutim, već tada počinju ozbiljni izazovi.

Potencijalni rivali u trećem kolu su Andrej Rubljov, Tomas Ečeveri i Aleks de Minor, dok bi ga u četvrtfinalu mogli sačekati Aleksander Zverev, Stefanos Cicipas ili Lerner Tijen.

Ni eventualni plasman među četiri najbolja ne bi značio lakši posao, pošto bi u polufinalu mogli da ga čekaju Tomi Pol, Ben Šelton, Franses Tijafo, Fransisko Serundolo ili Holger Rune.

Ulog je ogroman, jer Đoković vodi borbu za mesto na Završnom mastersu u Torinu. Trenutno se nalazi na 11. poziciji ATP trke sa 2.890 bodova.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog izostanka Janika Sinera, koji neće braniti titulu u Parizu, granica za plasman pomerena je na deveto mesto. Novaku je zato neophodan najmanje plasman u polufinale, dok bi ga ulazak u finale gotovo sigurno odveo u Torino.

Pred srpskim asom je, dakle, izuzetno težak zadatak, ali Pariz bi mogao da bude mesto na kojem će obezbediti još jedan veliki cilj u ovoj sezoni.