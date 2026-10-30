PUT DO TORINA JE PAKLEN! Novak saznao rivale u Parizu - čeka ga brutalan posao!
Turnir u dvorani Bersi igra se od 2. do 8. novembra, a srpski as će u prvom kolu odmeriti snage sa Adrijanom Vašeroom iz Monaka.
Ukoliko opravda ulogu favorita, u drugoj rundi mogao bi da se sastane sa kvalifikantom ili Italijanom Lusijanom Darderijem. Međutim, već tada počinju ozbiljni izazovi.
Potencijalni rivali u trećem kolu su Andrej Rubljov, Tomas Ečeveri i Aleks de Minor, dok bi ga u četvrtfinalu mogli sačekati Aleksander Zverev, Stefanos Cicipas ili Lerner Tijen.
Ni eventualni plasman među četiri najbolja ne bi značio lakši posao, pošto bi u polufinalu mogli da ga čekaju Tomi Pol, Ben Šelton, Franses Tijafo, Fransisko Serundolo ili Holger Rune.
Ulog je ogroman, jer Đoković vodi borbu za mesto na Završnom mastersu u Torinu. Trenutno se nalazi na 11. poziciji ATP trke sa 2.890 bodova.
Zbog izostanka Janika Sinera, koji neće braniti titulu u Parizu, granica za plasman pomerena je na deveto mesto. Novaku je zato neophodan najmanje plasman u polufinale, dok bi ga ulazak u finale gotovo sigurno odveo u Torino.
Pred srpskim asom je, dakle, izuzetno težak zadatak, ali Pariz bi mogao da bude mesto na kojem će obezbediti još jedan veliki cilj u ovoj sezoni.