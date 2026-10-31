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Jedan od najkontroverznijih tenisera u istoriji belog sporta, Čileanac Marselo Rios, bio je pre nekoliko godina je u žižu javnosti zbog svoje skandalozne izjave o Novaku Đokoviću. Čovek koji je ostao upamćen po primitivnom ponašanju rekao je za Novaka da je arogantan i nazvao ga je "kraljem gluposti".

Ime Marselo Rios mnogima danas ne zvuči poznato, pa vam donosimo priču o najkotroverznijem teniseru svih vremena.

Nik Kirjos je "mala maca" za ovog čoveka. Marselo Rios (47) imao je nekoliko blistavih momenta tokom karijere, ali neće ostati upamćen po rezultatima koje je ostvario, već po skandaloznom ponašanju.

1/8 Vidi galeriju Marselo Rios Foto: Profimedia, ACHIM SCHEIDEMANN / AFP / Profimedia

Da podsetimo, Čileanac je 1998. godine, od kraja marta do kraja aprila, proveo četiri nedelje na prvom mestu liste najboljih tenisera sveta, a onda u avgustu iste godine još dve.

U karijeri je osvojio 18 titula, ali nikada Grend slem, a najbolji rezultat ostvario je 1996, kada je igrao finale Australijan Opena i izgubio od Petra Korde.

Popularni "Ćino" bio je uzor neprilagođenima u svetu tenisa. Dok su se aristokrate i konzervativci zražavali nad njegovim ponašanjem, koje je neretko bilo primitivno i divlje, neke druge je oduševljavao svojom pojavom.

Jezivi detalji

Imao je Rios dosta mračnih epizoda u životu.

Jednu od svojih bivših žena je izbacio iz auta tokom vožnje, bivšeg trenera je jurio da pregazi džipom, na sreću, "samo" mu je prešao preko noge, potukao se sa taksistom u Rimu, a kasnije je tuču nastavio sa karabinjerima na ulici, urinirao je po ljudima u WC-u jednog bara, plivao go u hotelskom bazenu...

Nakon niza ispada jednom prilikom je izašao u javnost s informacijom da boluje od Aspergerovog sindroma, što je neka vrsta blažeg oblika autizma.

Sa 28 godina je odlučio da završi karijeru. Nije mogao da izađe na kraj sa povredama i rešio je da kaže "dosta".

1/12 Vidi galeriju Marselo Rios Foto: PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia / Screenshot, ACHIM SCHEIDEMANN / AFP / Profimedia

Zanimljivo, 2018. godine je rešio da se vrati iz penzije posle 15 godina pauze. Očito mu je nedostajala pažnja javnosti, pa se odlučio na ovaj šokantan korak. Odigrao je nekoliko čelendžera i odustao.