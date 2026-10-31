Meč je trajao dva sata.
Tenis
SRBIN SLAVIO POSLE VELIKE BORBE! Kecmanović u finalu kvalifikacija za masters u Parizu
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Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale kvalifikacija za masters u Parizu, pošto je danas u polufinalu kvalifikacija pobedio 68. igrača sveta Australijanca Džejmsa Dakvorta posle tri seta, 6:4, 2:6, 6:4.
Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Kecmanović, 58. igrač sveta, uzeo je tri puta servis australijskom teniseru, dok je Dakvort takođe osvojio tri brejka.
Kecmanović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 54. tenisera sveta Argentinca Huana Manuela Serundola.
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