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Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale kvalifikacija za masters u Parizu, pošto je danas u polufinalu kvalifikacija pobedio 68. igrača sveta Australijanca Džejmsa Dakvorta posle tri seta, 6:4, 2:6, 6:4.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kecmanović, 58. igrač sveta, uzeo je tri puta servis australijskom teniseru, dok je Dakvort takođe osvojio tri brejka.

Kecmanović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 54. tenisera sveta Argentinca Huana Manuela Serundola.

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir