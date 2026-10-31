Slušaj vest

Glavni razlog za ovakav nesvakidašnji i radikalan potez, prema mišljenju argentinskog tenisera, bilo je katastrofalno stanje podloge, za koju je smatrao da ne ispunjava ni minimalne uslove za profesionalnu igru i bezbednost aktera.

Nakon ovakvog epiloga, viza za polufinale automatski je pripala njegovom protivniku, brazilskom predstavniku Reisu da Silvi.

Trenizi asova u Monte Karlu Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Kulminacija nezadovoljstva dogodila se pri rezultatu 5:5 u uvodnom setu, Karabelji je u trenutku prelomio, demonstrativno spakovao rekete i opremu u torbu i bez reči odšetao sa terena, ostavivši sudiju, rivala i publiku u potpunoj neverici.

Nakon ovakvog nesportskog gesta, oči teniske javnosti uprte su u disciplinske organe ATP-a, a u narednim danima biće poznato kakva će sankcija zadesiti argentinskog igrača zbog ovog ekscesa.

Ne propustiteTenisOGROMAN SKANDAL TRESE TENISKI SVET! POZNATI IGRAČI UMALO DA SE POTUKU NA TERENU! Žestoko se prozivali i pretili jedan drugom: "Vidimo se napolju!"
profimedia0629877248.jpg
TenisTENISER POTEZOM ŠOKIRAO SVET! Predao meč na tri meč lopte, protivnik i publika ostali u neverici
Kamilo Ugo Karabelji.jpeg
TenisMANIJAK KOJI JE GNUSNO VREĐAO NOVAKA ĐOKOVIĆA: Urinirao je po ljudima, a ženu bacio iz kola tokom vožnje!
20231025-21-57-11marcelo-rios--marceloriosoficial--fotografije-i-video-zapisi-na-usluzi-instag.jpg
Tenis"ZAŠTO ONI NE VOLE NOVAKA?" Srđan Đoković dobio NEZGODNO pitanje na RTS-u, njegov odgovor se i danas prepričava: Vidite li šta nam rade? Treba da se zapitamo...
Srđan Đoković i Olivera Jovićević.jpg

00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa  Izvor: Arena 1 Premium