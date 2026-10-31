NEVIĐENI SKANDAL! POZNATI TENISER USRED MEČA SPAKOVAO TORBU I NAPUSTIO TEREN! Svi su ostali u šoku zbog njegovog poteza, evo zbog čega je poludeo! VIDEO
Glavni razlog za ovakav nesvakidašnji i radikalan potez, prema mišljenju argentinskog tenisera, bilo je katastrofalno stanje podloge, za koju je smatrao da ne ispunjava ni minimalne uslove za profesionalnu igru i bezbednost aktera.
Nakon ovakvog epiloga, viza za polufinale automatski je pripala njegovom protivniku, brazilskom predstavniku Reisu da Silvi.
Kulminacija nezadovoljstva dogodila se pri rezultatu 5:5 u uvodnom setu, Karabelji je u trenutku prelomio, demonstrativno spakovao rekete i opremu u torbu i bez reči odšetao sa terena, ostavivši sudiju, rivala i publiku u potpunoj neverici.
Nakon ovakvog nesportskog gesta, oči teniske javnosti uprte su u disciplinske organe ATP-a, a u narednim danima biće poznato kakva će sankcija zadesiti argentinskog igrača zbog ovog ekscesa.