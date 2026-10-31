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Glavni razlog za ovakav nesvakidašnji i radikalan potez, prema mišljenju argentinskog tenisera, bilo je katastrofalno stanje podloge, za koju je smatrao da ne ispunjava ni minimalne uslove za profesionalnu igru i bezbednost aktera.

Nakon ovakvog epiloga, viza za polufinale automatski je pripala njegovom protivniku, brazilskom predstavniku Reisu da Silvi.

1/7 Vidi galeriju Trenizi asova u Monte Karlu Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Kulminacija nezadovoljstva dogodila se pri rezultatu 5:5 u uvodnom setu, Karabelji je u trenutku prelomio, demonstrativno spakovao rekete i opremu u torbu i bez reči odšetao sa terena, ostavivši sudiju, rivala i publiku u potpunoj neverici.

Nakon ovakvog nesportskog gesta, oči teniske javnosti uprte su u disciplinske organe ATP-a, a u narednim danima biće poznato kakva će sankcija zadesiti argentinskog igrača zbog ovog ekscesa.