Alkaras će u finalu igrati protiv pobednika duela između drugog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 10. igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora
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KARLITOS U FINALU BEČA: Alkaraz počistio Medvedeva...
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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je danas u polufinalu pobedio petog igrača sveta Rusa Danila Medvedeva posle dva seta, 6:4, 7:6.
Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia
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Meč je trajao sat i 36 minuta.
Alkaras je tri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Medvedev osvojio jedan brejk.
Alkaras će u finalu igrati protiv pobednika duela između drugog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 10. igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora.
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