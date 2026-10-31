Meč je trajao sat i 27 minuta.
Tenis
TENISKI ŠOK U BAZELU: Vašro srušio Frica i zakazao borbu za trofej
Slušaj vest
Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se u finale turnira u Bazelu, pošto je u polufinalu pobedio 13. igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle dva seta, 7:6, 6:3.
Vašro, 31. igrač sveta, uzeo je dva puta servis američkom teniseru, dok je Fric osvojio jedan brejk.
Vašro će u finalu igrati protiv pobednika duela između 21. tenisera sveta Čeha Jiržija Lehečke i 47. igrača sveta Nemca Jan-Lenarda Štrufa.
(Beta)
Reaguj
Komentariši