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Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se u finale turnira u Bazelu, pošto je u polufinalu pobedio 13. igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle dva seta, 7:6, 6:3.

Vašro, 31. igrač sveta, uzeo je dva puta servis američkom teniseru, dok je Fric osvojio jedan brejk.

Vašro će u finalu igrati protiv pobednika duela između 21. tenisera sveta Čeha Jiržija Lehečke i 47. igrača sveta Nemca Jan-Lenarda Štrufa.

(Beta)

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Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir