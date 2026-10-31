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Lehečka je spasio meč loptu na svoj servis pri rezultatu 4:5 u drugom setu, a nakon što je osvojio drugi set, ovaj 24-godišnji teniser je napravio ključni brejk u prvom gemu trećeg seta.

Na kraju je slavio posle dva sata i jednog minuta igre. Lehečka je meč završio sa 22 odservirana asa, naspram Štrufovih 11.

"Iskreno, ne znam šta se tamo desilo", rekao je Lehečka o situaciji u kojoj je spasio meč loptu u drugom setu.

"Znam samo da sam se nadao da ću odservirati dobar prvi servis. Moram da pogledam snimak... Od tog trenutka, kada sam imao tu malu krizu, mislim da sam odigrao nekoliko veoma dobrih gemova", naveo je on.

Protivnik Lehečke u finalu turnira u Bazelu biće teniser iz Monaka Valanten Vašro, koji je u prvom polufinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica sa 7:6, 6:3.

(Beta)