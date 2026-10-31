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Njegov meteorski uspon ka samom vrhu svetskog tenisa odvija se brzinom svetlosti, a fascinantan statistički podatak najbolje oslikava razmere ovog podviga.

Tek ove sezone Hodar je upisao debitantske nastupe na turnirima najvišeg ranga, serijama 250, 500 i 1000, kao i na najprestižnijim Grend slem pozornicama, i iz prve uspeo da probije barijeru i zakorači u odabrano društvo najboljih deset na planeti.

Već od ponedeljka, mladi Španac će i zvanično osvanuti na 10. poziciji ATP liste, što predstavlja ne samo plasman karijere, već i rezultat za anale.

Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Ovim uspehom Hodar se upisao kao prvi igrač u istoriji modernog tenisa koji je u svojoj debitantskoj sezoni na elitnom ATP turu uspeo da izbori mesto u Top 10 društvu. Takav podvig svojevremeno nisu uspeli da režiraju ni najveći velikani ove igre poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala ili Rodžera Federera.

Pravi ispit i šansa za novi skok tek ga čekaju na predstojećem Mastersu u Parizu. S obzirom na to da ne brani nijedan bod, Španac ima idealnu priliku za dodatni bodovni skok, a ujedno se nalazi u izuzetno povoljnoj poziciji da u finišu sezone čekira kartu za Završni masters osmorice najboljih u Torinu.

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Greška Rafaela Nadala protiv Novaka Đokovića na Australijan openu 2012. godine Izvor: Youtube/Australian open