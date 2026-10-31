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Direktor Mastersa u Parizu, Sedrik Piolin, detaljno je govorio o Novaku Đokoviću uoči samog početka poslednjeg turnira iz serije 1.000 u sezoni, stavivši u fokus specifičan status srpskog tenisera pred kulminaciju takmičarske godine.

Najbolji igrač svih vremena preskočio je takmičenje u prestonici Francuske u prethodne dve sezone, a identična situacija bila je i sa Završnim mastersom u Torinu, pa je svako njegovo potencijalno pojavljivanje i planiranje rasporeda pod posebnom lupom teniske javnosti i organizatora.

"Imao sam problema da pratim njegovu logiku, pošto se 2024. i 2025. kvalifikovao za Završni turnir, ali nije igrao. Što je zapravo prilično jedinstveno u istoriji, jer svi uvek sanjaju da igraju na tom turniru. A onda, ove godine kad se nije kvalifikovao, objavio je da želi da igra", rekao je Piolin.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Piolin je posebno apostrofirao da ljubitelji tenisa moraju biti svesni trenutka i maksimalno uživati u svakom Novakovom izlasku na teren, s obzirom na to da se neumoljivi biološki sat ne može zaustaviti i da srpski as polako, ali sigurno, ulazi u samu završnicu svoje nestvarne igračke karijere.

"Moja neposredna pomisao je bila: hajde da uživamo u Novaku, hajde da uživamo jer ima 39 godina. Iako je objavio da želi da produži karijeru do Los Anđelesa 2028, vidimo da postaje teško. To je prirodno, telo slabije reaguje, manje je brzo, teže se oporavlja. Sjajan je šampion, pa hajde da uživamo".

"Da li je ovo poslednji put da ga vidimo na turniru? Hoće li biti i sledeće godine? Očigledno da postoji znak pitanja. Zato cenimo što dolazi u Pariz", kaže Piolin.