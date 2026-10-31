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Deseti teniser sveta je protiv trenutno drugog na ATP listi slavio posle dva sata i 30 minuta igre.

De Minor je odlučujući brejk u prvom setu napravio u petom gemu, Zverev je potom u drugom setu odgovorio sa vođstvom od 5:0, nakon čega je sve rešeno u trećem setu. ; U odlučujućem setu nije bilo niti jedne brejk prilike, pa je pobednika odlučio taj-brejk koji je dobio Australijanac sa 7:4.

"Veoma sam ponosan na to kako sam se nosio sa situacijom. Bio sam veoma smiren, iako sam napravio nekoliko duplih servis grešaka. Mislim da sam, sve u svemu, odigrao veoma agresivan taj-brejk. Igrao sam pod svojim uslovima. Rešio sam da izađem i napadnem i to je ono što je danas napravilo razliku", rekao je De Minor.

Ovom pobedom nad Zverevim, koji će u ponedeljak postati 30. teniser sveta koji se popeo na prvo mesto ATP liste, De Minor je u dobroj poziciji da zauzme poslednje mesto koje vodi na završni turnir u Torinu.

De Minor će u finalu turnira u Beču igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa koji je u prvom polufinalu pobedio Rusa Danila Medvedeva posle dva seta, 6:4, 7:6.

(Beta)