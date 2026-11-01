Slušaj vest

Predviđanje Jelene Genčić da će Novak Đoković dostići sam svetski vrh svojevremeno je potpuno zateklo njegove roditelje.

Tokom devedesetih godina, istaknuta teniska stručnjakinja provela je osam godina vodeći Novaka, ostavivši neizbrisiv trag na njegovoj ličnosti i igri. Bila je prva koja je uvidela njegove vanserijske domete, presudno utičući na njegovo sazrevanje na terenu i van njega. U jednom od svojih ranijih intervjua, Genčićeva se do najsitnijih pojedinosti prisetila tog sudbonosnog prvog kontakta, koji je pamtila čitavog života:

"Slabo stojim sa brojevima, ali na primer 1990. godine on je na Kopaoniku gledao trening na mom kampu. Bilo je puno igrača, dece, trenera, divni uslovi... I primetim jednog dana igrača sitnog, malo većeg od Monike Seleš, koja je bila sitna, ali je bila puna snage", rekla je Jelena Genčić svojovremeno.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

"Gledao je, gledao i priđem mu i kažem mu 'Izvini dečko, kako se ti zoveš, šta radiš ovde?'. Rekao mi je 'Ja sam Novak i gledam šta vi radite'".

"Da li znaš koji je ovo sport?"

"Kako da ne, ovo je tenis"

"Da li si ga igrao nekad?"

"Probao sam ga, jesam"

"Hoćeš li da dođeš kod nas?"

"Pa ja to i čekam, da me pozovete"

"O la-la, dolazi ti popodne kod nas, u dva se vidimo", pamtila je Jelena ceo razgovor.

"On je već bio u pola dva ispred vrata. Pogledam kroz prozor sobe i vidim ga kako stoji i čeka da mu se otvore vrata, da mi dođemo. Neverovatno je to. I dan-danas on dolazi ranije, kao i kada je radio sa mnom. Dolazio je pola sata ranije, sam se zagrevao, što sam ga učila, da kada nastupiš na teren moraš da budeš spreman psihički, fizički".

1/4 Vidi galeriju Jelena Genčić i Novak Đoković Foto: Printskrin/jutjub, Printskrin

Prizor koji ju je sačekao tog popodneva potpuno ju je zapanjio:

"Otvorim njegovu torbu i kažem 'Ovo dete zna dosta o tenisu'. Vidim sve ono što treba - plastična flaša za vodu, peškir, banana, majice, znojnica... Malo se iznenadim i pitam ga 'Novače, je l' ti ovo mama pakovala?'.

"Ne, ote se on od mene, ja igram tenis ovde, a ne mama"

"Pa, gde si ti video da se ovako pakuje?"

"Video sam kako to rade Agasi, Sampras..."

"I tako smo počeli. Nije skidao pogled sa mojih očiju dok sam mu pričala, a kada sam ga videla rekla sam: 'Ovaj mali može tako da se koncentriše...'. Htela sam da ispitam koliko brzo može da reaguje, a imao je pet i po godina. Radio je i najteže stvari, vizualizaciju".

Ubrzo potom, zatražila je sastanak sa njegovim ocem i majkom, koji su tih ranih devedesetih vodili ugostiteljski objekat na planini:

"Mislila sam da je dete došlo na odmor, znam da smene u kampovina traju dve nedelje, pa sam ga pitala da li mu je tu mama, baka, tata... A, on mi je rekao da su mu tu i tata i mama i da tu rade. Želela sam da se upoznam sa njima, došli su posle izvesnog vremena i bili su zabezeknuti kada sam im rekla 'Gospodo, vaše dete će u njegovoj 17. godini biti među prvih pet u svetu. Posle Monike Seleš ovakvog talenta nisam uočila, a prošlo je sedam-osam godina. Garantujem da će on da postane 'naj, naj, naj'".

Srđan i Dijana Đoković isprva su želeli da provere ko je žena koja iznosi tako krupne procene o njihovom sinu:

"Ovi ljudi su mislili da izmišljam. Međutim, bio je neki simpozijum novinara i otišli su i pitali ko je ova žena, šta ona tu radi. Onda su im rekli", izjavila je Jelena.

Foto: Starsport

"On je osetio da u meni može da razvija ono što je podsvesno ili svesno želeo, a nikome nije rekao. A ja sam osetila da imam dete sa kojim mogu divno da radim, što se i ispostavilo. Sledećih osam godina smo divno radili, ne samo teniski. Danas je svakog lako naučiti svakog da igra tenis, kako će da igra forhend. Mnogo je važnije šta nosi u srcu, kako je motivisan, koliko je inteligentan i koliko brzo reaguje od momenta kada mozak prihvati jedan znak do reakcije".

Svoje celokupno znanje i energiju bezrezervno je ugradila u Novaka, na čemu joj je on ostao trajno zahvalan:

"Radila sam sa njim jako dugo, sve svoje snage sam mu dala", rekla je Jelena Genčić.

Čak i u trenucima kada je Đoković već uveliko osvajao najveće pehare i vladao svetskim tenisom, ona je u svom beogradskom stanu čuvala dragocene uspomene na njihove početke, među kojima se jedna posebno isticala:

"Pre izvesnog vremena bio je urednik Herald Tribjuna da me intervjuiše i stalno je gledao u moj reket. A, znam zašto ga je gledao, jer je izguljen, nikakav... Zamislite da sam 12 godina igrala sa njim, a obično igrate dve godine sa jednim. I gleda ga i gleda... Pitala sam ga 'Da li osećate nešto?'. Zamolio me je da mu objasnim i rekla sam mu da je taj reket moja emotivna veza sa Noletom i dan-danas. Sa njim smo trenirali, vežbali i ne mislim da ga menjam. A, mogu da vam kažem da sam sa Noletom radila i jer sam apsolutno znala da će biti ono što je danas i što očekujem da će biti sutra", rekla je svojovremeno Jelena Genčić, puna ponosa i mira zbog ostvarenog.

BONUS VIDEO: