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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio kako njegova porodica započinje svaki dan i od koga uzima dragocene savete o ishrani.

Srpski as podelio je nedavno sa svojim pratiocima na društvenim mrežama "tajnu".

"Dobro jutro svima. Ovo je kako ja počinjem dan. Prvo spremim toplu vodu sa limunom i limetom, nekim mineralima, onda idem do svoje omiljene kutije u frižideru, one sa celerom. Potom je ubacim u sokovnik, najbolja stvar za rano jutro i prazan stomak - sok od celera", otkriva Novak.

Novak je poručio svima da prate savete čuvenog doktora Entonija Vilijama.

"Pratite doktora Entonija Vilijama, to je odakle dolaze sve informacije, svi ovi minerali i soli koji hrane i čiste vašu jetru. Za više detalja, proverite na internetu. Za mene čini čuda, za moju ženu, decu i sve u našoj okolini. Najbolja stvar ujutru čist sok od celera".

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković zasadio na Fruškoj gori palme i masline Foto: Printskrin Tik Tok

Ko je taj čovek?

Entoni Vilijam, poznat kao Medical Medium, američki je autor i popularna ličnost iz sveta alternativne medicine i ishrane.

Proslavio se knjigama o zdravlju, detoksikaciji, ishrani i posebno promocijom soka od celera na prazan stomak. Tvrdi da informacije o bolestima i lečenju dobija od duhovnog izvora koji naziva „Spirit of Compassion“.