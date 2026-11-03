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Novak Đoković jedan je od najvećih sportista u istoriji, a do velikih uspeha stigao je uz pomoć porodice koja mu je bila podrška na svakom koraku.

Njegova mama Dijana se jednom prilikom u emisiji "Dok anđeli spavaju" prisetila 22. maja 1987. godine, kada se rodio Novak.

"Čim su mi ga doneli, odmah sam znala da je moj. Bio je jedini bez povoja na glavi, taman, drao se kao magare. Odmah sam rekla: 'Ovaj je moj, garant!' Od prvog dana je bio grlat, a izgledao je kao beba od tri meseca", rekla je uz osmeh Noletova mama.

1/9 Vidi galeriju Dijana Đoković Foto: ATA images, Victor Joly/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Photo/Dita Alangkara

Dijana je otkrila da je Novak "probio" termin porođaja.

"Trebalo je da se rodi u znaku Bika, ali je "pretekao" nekoliko dana. To mi Srđan nikad nije oprostio. Zašto nije Bik, nego je prešao u Blizance, ali šta ja da radim kad dete neće napolje. Bilo mu je lepo u maminom stomaku, pa smo morali da izazovemo porođaj. Kada se konačno rodio, bio je velika beba, imao je četiri kilograma i 250 grama. On je mene "pojeo" iznutra. Četrdeset dana nisam mogla da dođem sebi i da vratim organe na mesto. Skoro da nisam mogla da dišem posle porođaja, u stomaku sam imala rupu. Ali, Bogu hvala, sve je bilo kako treba", otkrila je Dijana Đoković.

Ova uporna, tvrdoglava beba izrasla je u najboljeg sportistu u istoriji Srbije, ali i jednog od najboljih na planeti.

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