Slušaj vest

Ruska teniserka Dajana Šnajder osvojila je WTA turnir u Tokiju, pošto je u finalu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:4, 5:7, 6:2.

Meč je trajao dva sata i 21 minut. Šnajder je 13. teniserka sveta, dok je Fernandez 23. na WTA listi.

Ruska teniserka je došla do prve titule ove sezone, šeste u karijeri, dok je Fernadez drugi put u roku od nedelju dana poražena u finalu.

Šnajder je trijumfom na turniru u Japanu zaradila 437.955 dolara i 500 bodova za WTA listu.

Fernandez je za učešće u finalu pripalo 235.685 dolara i 330 bodova.

Ne propustiteTenisSABALENKA RUTINSKI DO OSMINE FINALA US OPENA! Arina u dva seta pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez!
Arina Sabalenka
TenisTEŽAK ŽREB I ZA OLGU! Najbolja srpska teniserka protiv Kanađanke na startu Rolan Garosa!
profimedia0878287195.jpg
TenisKOKO GOF RUTINSKI DO OSMINE FINALA: Američki derbi pripao trećoj teniserki planete!
TenisIZGUBILA PRVI SET, PA DODALA GAS: Fernandez osvojila titulu na turniru u Hong Kongu
profimedia0631325144.jpg

01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass