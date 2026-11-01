Tenis
ŠNAJDER POSLE VELIKE BORBE UZELA TITULU U TOKIJU! Fernandez bez krune
- Dajana Šnajder osvojila je WTA turnir u Tokiju, pošto je u finalu savladala Lejlu Fernandez sa 6:4, 5:7, 6:2.
- Ruskinji je to prva titula ove sezone i šesta u karijeri, uz nagradu od 437.955 dolara i 500 bodova.
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Ruska teniserka Dajana Šnajder osvojila je WTA turnir u Tokiju, pošto je u finalu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:4, 5:7, 6:2.
Meč je trajao dva sata i 21 minut. Šnajder je 13. teniserka sveta, dok je Fernandez 23. na WTA listi.
Ruska teniserka je došla do prve titule ove sezone, šeste u karijeri, dok je Fernadez drugi put u roku od nedelju dana poražena u finalu.
Šnajder je trijumfom na turniru u Japanu zaradila 437.955 dolara i 500 bodova za WTA listu.
Fernandez je za učešće u finalu pripalo 235.685 dolara i 330 bodova.
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