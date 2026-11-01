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Španski teniser Karlos Alkaras osvojio je danas titulu na turniru u Beču, pošto je u finalu pobedio 10. igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle dva seta, 6:1, 6:4.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Treći teniser sveta pobedio je posle 97 minuta i bez izgubljenog seta osvojio titulu na turniru u Beču.

On je u prvom setu tri puta oduzeo servis De Minoru i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Alkaras napravio brejk i posle prve meč lopte osvojio četvrti turnir iz serije 500 ove sezone, posle Dohe, Barselone i Tokija.

Alkaras sada ima 11 trofeja sa turnira iz serije 500. Više od njega imaju samo Švajcarac Rodžer Federer (16), Španac Rafael Nadal (15) i srpski teniser Novak Đoković (15).