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Srpski teniser Novak Đoković učešće na mastersu u Parizu započeće u utorak.

Njegov duel protiv Valentana Vašeroa treći je po redu na centralnom terenu.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Program kreće u 11.00 susretom Rinderkneša i Serundola, potom sledi duel Davidoviča Fokine i Kuamea, a onda Đokovića i Vašeroa.

To znači da Novak na teren ne bi trebalo da izađe pre 14.00 časova, a verovatnije je da će meč početi oko 15.00 časova.

Pobednik ovog meča će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

Novak je u Parizu osvojio sedam titula, a u prethodne dve sezone nije igrao.

Đoković još ima šanse da se nađe na Završnom turniru u Torinu, za to mu je potrebno najmanje polufinale u Parizu kako bi zadržao šanse za to.

Prenos meča možete gledati na kanalu Arena Tenis.

Detaljnije informacije o meču i svemu onom što ga prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.