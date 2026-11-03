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Za mnoge tenisere u prošlosti Masters u Parizu je bio baksuzan, uključujući i trojicu najuspešnijih u godinama posle najvećih uspeha “Velike trojke”.

Janik Siner je tek prošle godine (na mnogo sporijoj podlozi u dvorani La Defans od prethodne u Bersiju) uspeo da se domogne titule, za Karlosa Alkaraza je do sada najbolji rezultat bilo četvrtfinale protiv Runea 2022. (što svakako ne pamti po dobrom zbog predaje usled povrede stomačnog mišića), a prvi igrač sveta Saša Zverev je od sedam osvojenih Mastersa, u Parizu trijumfovao samo 2024.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u Parizu Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zbog toga tinja nada da će najuspešnijem teniseru svih vremena i rekorderu po broju osvojenih titula u Parizu (7) Novaku Đokoviću prvi nastup na ovom turniru posle poslednje osvojene titule 2023. doneti sreću u pogledu njegovog najvećeg cilja u drugom delu sezone – plasmanu na Završni Masters u Torino!

Naime, kalkulacije nam otkrivaju da će se Novak - trenutno 11. na “Trci za Torino” sa 2900 bodova (u kojoj u odsustvu Sinera na turnir idu prva devetorica) - naći među konačnih 8 “u poslednji čas” ako po osmi put podigne trofej “Drva života Fanti” (i time stekne 1000 bodova), ili stigne do finala u Parizu a da završni meč pritom ne izgubi od Tejlora Frica (12. na “trci”), Tomija Pola (13.) ili Lehečke (15.). Pritom, njegovi najveći konkurenti Rafael Hodar (trenutno 9.) i De Minor (10.) bi morali da budu poraženi pre polufinala – na šta bi Novak direktno mogao da utiče već u trećem kolu turnira u slučaju Australijanca koji mu je predao njihov šesti meč u karijeri u finalu Pekinga (5-1 za Novaka).

Po drugom scenariju, Novak bi mogao da se nađe u Torinu kada bi stigao do polufinala u Parizu, a da ni Hodar ni De Minor ne uđu u četvrtfinale. Uz to, ni Fric ni Pol ne bi smeli da se nađu u finalu Pariza, a da Lehečka, Davidovič – Fokina i Nakašima ne osvoje ovaj turnir po prvi put u svojoj karijeri, što u realnosti varira od teško verovatnog do skoro čiste fantastike kada bi se razmatrae šanse poslednje spomenute petorice.

Ukratko, Novak će morati da pobedi osvajača Bazela Vašeroa (skor 0-1), kvalifikanta Hidžikatu (2-0 do sada), najverovatnije De Minora ili Rubljova (5-1 sa obojicom) i Sašu Zvereva (10-5 za Novaka uz fantastičnu pobedu nad najboljim igračem turneje ove godine u Pekingu) kako bi izbegao eliminaciju. Ako to uspe, čeka ga novi par epskih bitaka u polufinalu sa potencijalnim protivnicima Tijafoom (2-0), Šeltonom (1-0) i direktnim konkurentom Polom (1-0) i finalu protiv već viziranih Alkaraza ili Medvedeva, odnosno direktnom obračunu sa Hodarom za pravi teniski triler.

Znajući kakvu mentalnu snagu poseduje Novak u najizazovnijim momentima – pred nama je teniska nedelja koja bi skoro bez najave mogla da dobije status one “za pamćenje”. Ako sutra tokom ranog popodneva (3. meč na Centralnom terenu posle 11) "u suparničkom paketu" uspe da “savlada” i parisku publiku protiv Francuza koji igra pod zastavom Monaka Valentana Vašeroa, ta ista publika bi – kao toliko puno puta pre – mogla da mu postane najveći saveznik u ostvarenju još jednog posebnog cilja “a la Đoko”!

Srećno!