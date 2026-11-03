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“Molim te nemoj da se povlačiš!”

Simpatično su zvučale reči tada najvećeg iznenađenja turneje Valentana Vašeroa upućene Novaku Đokoviću na mreži posle karijerne pobede nad 40-strukim osvajačem turnira ATP Serije 1000 u polufinalu Šangaja prošle godine.

Od tada se teniski anonimni Francuz koji nastupa pod zastavom Monaka odomaćio u najvišem ešalonu svetskog tenisa, pa je njegovo sećanje na taj meč kao (parafraziramo) “rutinski i lako dobijen” ono što nam kao najsvežije ostaje u čulima pred njihov današnji drugi susret sa različitih strana mreže.

Skok sa 204. na 14. mesto ATP liste nije puno promenio najsmejanog Vašeroa, a prošlonedeljna titula u Bazelu i pobede nad najboljim mladim igračem u istoriji Hodarom i Fricom na tom putu mu sigurno značajno podižu samopouzdanje pred susret sa apsolutnim rekorderom ovog turnira (7 titula, 50 pobeda). Nadirući Vašero do sada imao 10 pobeda i 10 poraza protiv Top 10 igrača, a samo na putu do druge titule u Pekingu 39-godišnji Novak Đoković je pobedio takvu trojicu u nizu (Zverev, Medvedev, De Minor) – što dovoljno govori o tome za kakva sva čuda je Đoković i dalje sposoban kada se nađe u svojoj jedinstvenoj “zoni”.

Novak je u ovoj sezoni odigrao ukupno mečeva (29) koliko Vašero ima pobeda (29-18), pa je čak i u tim okolnostima bolji u većini aspekata teniskih performansi od protivnika. Iako se ispostavlja da je Vašero uspešniji u agresivnom načinu igre (27% - 25%) i – očekivano – pri servisu (8.8 – 8.1), Novak je u proseku bolji u konverziji prilika u poene (70% - 65%), “krađi” skoro izgubljenih poena (35% - 31%), riternu (7.6 – 6.9), forhendu (8.6 – 7.1) i bekhendu (7.9 – 7.2) – pa zato uopšte i ne čude procene da je Novak veliki favorit da se osveti za taj bolan poraz iz Kine prošle godine. Kadrovi sa jučerašnjeg treninga u kojima Miljan Amanović “popravlja” diskus Novaku verovatno su neke zabrinuli, ali ako je u fizičkom smislu sa našim šampionom sve u redu – onda vredi očekivati da će Đoković taj status kroz igru i opravdati.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u Parizu Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iako Vašero ima dragoceno iskustvo nastupa u Plenitud Areni od prošle (premijerne) godine, sigurno dobro zna da mu na tako sporoj podlozi njegov veliki servis neće biti tako veliki saveznik kao što je to bio prošle nedelje u Švajcarskoj. Valentan je svakako veoma opasan igrač kada se zagreje i uđe u ritam kroz veći broj razmena sa osnovne linije, sposoban da snažnim paralelama probije protivnika za viner ili priliku da konvertuje poen iz ulaska u teren. Zbog svojih dimenzija će se ređe odlučivati da napada iz dijagonale, ali će dosta stabilno držati razmene po tom pravcu pre nego što oseti priliku da paralelom stekne odlučujuću prednost – a Novak je toga izuzetno svestan.

Ono što je ogromna moguća prednost za Novaka - u slučaju da bude fizički spreman da je iskoristi – je vreme koje je Vašerou potrebno da izađe iz servis – pokreta i zauzme stav za razmenu udaraca iz igre. Glomaznom Monegasku je to prava teniska “Ahilova tetiva”, i ako Novak uspe da brzim riternom na sporoj podlozi baci protivnika “na leđa” i izmesti ga iz zone komfora ili dubokim ili oštrijim kosim riternom – videćemo veoma rano u meču prilike za brejk za osvajača 40 Masters titula. Novakova fizička pripremljenost da brzo reaguje, odigra smireno i strateški sveobuhvatno, otvori teren i natera Vašeroa da trči iz ugla u ugao, odnosno napred-nazad će ga staviti u poziciju izrazite prednosti. Ono što je bolna tačka svih visokih igrača su niske lopte – i iako je taj faktor na sporijoj podlozi nešto manje izražen (daje im više vremena da se sagnu) – vešto korišćenje slajsa po dijagonali od strane Novaka bi protivniku znatno otežalo život na terenu danas.

Drugim rečima – ako Novak bude bio fizički i mentalno spreman da uspostavi ovakav tok igre i meča (jedini prirodni za efikasnu i ubedljivu pobedu) – konačni rezultat ne bi trebao da bude upitan. Ako stvari krenu da se odvijaju sa mukom, uz propuštene prilike, uz lošiji izbor udaraca i kroz nadigravanje gde se sa obe strane razmenjuju greške – sve opcije postaju moguće, a “prljava” pobeda na neki način i – Pirova. Ako želi da vizira put za Torino, Novak će morati da bude svestan činjenice da je uslovljen efikasniim pobedama u prva dva kola – pre eventualnog susreta sa brzim De Minorom ili Rubljovom, kako bi fizički i mentalni rezervoar bio optimalno aktiviran. Iako je teniski svet navikao na svakakva čuda na ovom turniru proteklih godina, ulazak 39-godišnjeg tenisera u finale – makar on bio i Novak Đoković – će zaista predstavljati nešto posebno, jedinstveno u istorijskom smislu.

A da je u stanju da to uradi pre svih, više od svih i kao niko drugi – Novak Đoković nam je potvrdio već toliko puta!

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