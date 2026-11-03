KAKO ĐOKOVIĆ MOŽE DA POBEDI FRANCUZA?! Novaka čeka težak posao, Vašeru duguje za senzaciju iz prošle godine!
“Molim te nemoj da se povlačiš!”
Simpatično su zvučale reči tada najvećeg iznenađenja turneje Valentana Vašeroa upućene Novaku Đokoviću na mreži posle karijerne pobede nad 40-strukim osvajačem turnira ATP Serije 1000 u polufinalu Šangaja prošle godine.
Od tada se teniski anonimni Francuz koji nastupa pod zastavom Monaka odomaćio u najvišem ešalonu svetskog tenisa, pa je njegovo sećanje na taj meč kao (parafraziramo) “rutinski i lako dobijen” ono što nam kao najsvežije ostaje u čulima pred njihov današnji drugi susret sa različitih strana mreže.
Skok sa 204. na 14. mesto ATP liste nije puno promenio najsmejanog Vašeroa, a prošlonedeljna titula u Bazelu i pobede nad najboljim mladim igračem u istoriji Hodarom i Fricom na tom putu mu sigurno značajno podižu samopouzdanje pred susret sa apsolutnim rekorderom ovog turnira (7 titula, 50 pobeda). Nadirući Vašero do sada imao 10 pobeda i 10 poraza protiv Top 10 igrača, a samo na putu do druge titule u Pekingu 39-godišnji Novak Đoković je pobedio takvu trojicu u nizu (Zverev, Medvedev, De Minor) – što dovoljno govori o tome za kakva sva čuda je Đoković i dalje sposoban kada se nađe u svojoj jedinstvenoj “zoni”.
Novak je u ovoj sezoni odigrao ukupno mečeva (29) koliko Vašero ima pobeda (29-18), pa je čak i u tim okolnostima bolji u većini aspekata teniskih performansi od protivnika. Iako se ispostavlja da je Vašero uspešniji u agresivnom načinu igre (27% - 25%) i – očekivano – pri servisu (8.8 – 8.1), Novak je u proseku bolji u konverziji prilika u poene (70% - 65%), “krađi” skoro izgubljenih poena (35% - 31%), riternu (7.6 – 6.9), forhendu (8.6 – 7.1) i bekhendu (7.9 – 7.2) – pa zato uopšte i ne čude procene da je Novak veliki favorit da se osveti za taj bolan poraz iz Kine prošle godine. Kadrovi sa jučerašnjeg treninga u kojima Miljan Amanović “popravlja” diskus Novaku verovatno su neke zabrinuli, ali ako je u fizičkom smislu sa našim šampionom sve u redu – onda vredi očekivati da će Đoković taj status kroz igru i opravdati.
Iako Vašero ima dragoceno iskustvo nastupa u Plenitud Areni od prošle (premijerne) godine, sigurno dobro zna da mu na tako sporoj podlozi njegov veliki servis neće biti tako veliki saveznik kao što je to bio prošle nedelje u Švajcarskoj. Valentan je svakako veoma opasan igrač kada se zagreje i uđe u ritam kroz veći broj razmena sa osnovne linije, sposoban da snažnim paralelama probije protivnika za viner ili priliku da konvertuje poen iz ulaska u teren. Zbog svojih dimenzija će se ređe odlučivati da napada iz dijagonale, ali će dosta stabilno držati razmene po tom pravcu pre nego što oseti priliku da paralelom stekne odlučujuću prednost – a Novak je toga izuzetno svestan.
Ono što je ogromna moguća prednost za Novaka - u slučaju da bude fizički spreman da je iskoristi – je vreme koje je Vašerou potrebno da izađe iz servis – pokreta i zauzme stav za razmenu udaraca iz igre. Glomaznom Monegasku je to prava teniska “Ahilova tetiva”, i ako Novak uspe da brzim riternom na sporoj podlozi baci protivnika “na leđa” i izmesti ga iz zone komfora ili dubokim ili oštrijim kosim riternom – videćemo veoma rano u meču prilike za brejk za osvajača 40 Masters titula. Novakova fizička pripremljenost da brzo reaguje, odigra smireno i strateški sveobuhvatno, otvori teren i natera Vašeroa da trči iz ugla u ugao, odnosno napred-nazad će ga staviti u poziciju izrazite prednosti. Ono što je bolna tačka svih visokih igrača su niske lopte – i iako je taj faktor na sporijoj podlozi nešto manje izražen (daje im više vremena da se sagnu) – vešto korišćenje slajsa po dijagonali od strane Novaka bi protivniku znatno otežalo život na terenu danas.
Drugim rečima – ako Novak bude bio fizički i mentalno spreman da uspostavi ovakav tok igre i meča (jedini prirodni za efikasnu i ubedljivu pobedu) – konačni rezultat ne bi trebao da bude upitan. Ako stvari krenu da se odvijaju sa mukom, uz propuštene prilike, uz lošiji izbor udaraca i kroz nadigravanje gde se sa obe strane razmenjuju greške – sve opcije postaju moguće, a “prljava” pobeda na neki način i – Pirova. Ako želi da vizira put za Torino, Novak će morati da bude svestan činjenice da je uslovljen efikasniim pobedama u prva dva kola – pre eventualnog susreta sa brzim De Minorom ili Rubljovom, kako bi fizički i mentalni rezervoar bio optimalno aktiviran. Iako je teniski svet navikao na svakakva čuda na ovom turniru proteklih godina, ulazak 39-godišnjeg tenisera u finale – makar on bio i Novak Đoković – će zaista predstavljati nešto posebno, jedinstveno u istorijskom smislu.
A da je u stanju da to uradi pre svih, više od svih i kao niko drugi – Novak Đoković nam je potvrdio već toliko puta!
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