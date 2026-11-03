Novak Đoković će u prvom kolu mastersa u Parizu igrati protiv Valentina Vašeroa.
Tenis
ĐOKOVIĆ - VAŠERO: Novaka već u prvom kolu čeka težak zadatak
Očekuje se da meč Novaka Đokovića i Vašeroa počne oko 15 časova, uz moguće pomeranje vremena zbog meča koji prethodi njihovom.
Đoković i francuski teniser koji igra pod zastavom Monaka su imali samo jedan međusobni susret do sada. Vašero je pobedio u polufinalu mastersa u Šangaju prošle godine u dva seta.
Vašero je nedavno osvojio turnir u Bazelu, što je njegova druga titula u karijeri. Najbolji plasman mu je bio 14. mesto, a trenutno je 27. na ATP listi.
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