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Na koga ako pobedi

Ukoliko bude uspešan u prvom kolu, Đoković će u drugom igrati protiv Australijanca.

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Novak Đoković