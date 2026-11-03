Očekuje se da meč Novaka Đokovića i Vašeroa počne oko 15 časova, uz moguće pomeranje vremena zbog meča koji prethodi njihovom.

Đoković i francuski teniser koji igra pod zastavom Monaka su imali samo jedan međusobni susret do sada. Vašero je pobedio u polufinalu mastersa u Šangaju prošle godine u dva seta.