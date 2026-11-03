- Pa, iskreno... Bilo je izuzetno teško i tesno. To sam i očekivao da bude, kako rezultatski tako i vremenski, baš nalik ovome što se desilo danas. On je osvojio Bazel, znam da igra odlično, u izvrsnoj formi. Izuzetno snažan i precizan servis ima. Bilo je teško pronaći brejk šanse. Imao sam sreće da je promašio neke prve servise. Bio sam koncentrisan da brejknem, što sam uradio i od tad se promenio meč. Igrao sam solidno u trećem setu, zadovoljan sam pobedom - rekao je Đoković.