PRVE REČI NOVAKA ĐOKOVIĆA POSLE POBEDE! Srbin se oglasio nakon drame u Parizu - zadovoljan je, ali priznaje da je bilo VEOMA TEŠKO!
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je danas posle tri seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6(5):7, 7:5, 6:1.
Nakon meča, Novak Đoković je rekao:
- Pa, iskreno... Bilo je izuzetno teško i tesno. To sam i očekivao da bude, kako rezultatski tako i vremenski, baš nalik ovome što se desilo danas. On je osvojio Bazel, znam da igra odlično, u izvrsnoj formi. Izuzetno snažan i precizan servis ima. Bilo je teško pronaći brejk šanse. Imao sam sreće da je promašio neke prve servise. Bio sam koncentrisan da brejknem, što sam uradio i od tad se promenio meč. Igrao sam solidno u trećem setu, zadovoljan sam pobedom - rekao je Đoković.
U drugom kolu, Đoković će igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.