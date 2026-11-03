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Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Mastersa u Parizu, ali tek nakon velike borbe i preokreta protiv Valentina Vašeroa. Srpski as slavio je rezultatom 2:1, a nakon teškog trijumfa nije zaboravio ni navijače koji su mu pružali podršku sa tribina.

Đoković je nakon poslednjeg poena prišao kameri i nacrtao srce uz poruku Parizu, čime je još jednom pokazao koliko mu znači grad u kojem je ostvario neke od najvećih uspeha u karijeri.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Nije ni čudo što Novak gaji posebnu vezu sa francuskom prestonicom, s obzirom na to da je rekorder po broju osvojenih titula na ovom turniru.

Ipak, posao u Parizu još nije završen. U narednoj rundi očekuje ga duel sa Australijancem Rinkijem Hidžikatom, dok mu je svaki naredni trijumf izuzetno važan i zbog borbe za plasman na završni Masters u Torinu.

Novak Đoković poruka iz Pariza Foto: Printscreen/Twitter

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