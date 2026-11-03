Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković slavio je nad francuskim igračem Valentinom Vašeroom sa 6:7 (5-7), 7:5, 6:1 i plasirao se u drugo kolo Mastersa u Parizu.

Srpski teniser imao je veoma težak posao protiv raspoloženog Francuza, koji je osvojio prvi set. 

Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Ipak, Novak je uspeo da preokrene meč u svoju korist i plasira se u drugo kolo ovog turnira.

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnjeg meča:

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ IMA PORUKU ZA SVE: Oglasio se iz Pariza! Evo šta je uradio najveći teniser svih vremena! (FOTO)
profimedia-1148780240.jpg
TenisPRVE REČI NOVAKA ĐOKOVIĆA POSLE POBEDE! Srbin se oglasio nakon drame u Parizu - zadovoljan je, ali priznaje da je bilo VEOMA TEŠKO!
Novak Đoković
TenisNOVAK ODBIO DA SE PREDA U PARIZU: Mučio se sa ramenom, izgubio prvi set, a onda pokazao ko je gazda
Novak Đoković
TenisKAKO ĐOKOVIĆ MOŽE DA POBEDI FRANCUZA?! Novaka čeka težak posao, Vašeru duguje za senzaciju iz prošle godine!
Novak Đoković i Valentin Vašero na mastersu u Šangaju 2025.

01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass