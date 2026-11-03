U drugom kolu, Đoković će igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.
Tenis
ĐOKOVIĆ IZGUBIO PRVI SET, A ONDA... Pogledajte kako je Novak srušio Francuza i obezbedio plasman u drugo kolo Mastersa u Parizu! VIDEO
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Najbolji srpski teniser Novak Đoković slavio je nad francuskim igračem Valentinom Vašeroom sa 6:7 (5-7), 7:5, 6:1 i plasirao se u drugo kolo Mastersa u Parizu.
Srpski teniser imao je veoma težak posao protiv raspoloženog Francuza, koji je osvojio prvi set.
Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia
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Ipak, Novak je uspeo da preokrene meč u svoju korist i plasira se u drugo kolo ovog turnira.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnjeg meča:
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