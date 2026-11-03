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Američki teniser Tomi Pol plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Danca Holgera Runea 7:5, 6:4.

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

Pol će u drugom kolu igrati protiv Španca Daniela Marida Aguilara.

Plasman u drugo kolo obezbedio je i Italijan Mateo Beretini, nakon što je posle tri seta pobedio Amerikanca Brendona Nakašimu 6:4, 3:6, 7(10):6(8).

Beretini, 43. igrač na ATP listi, savladao je 18. tenisera sveta posle dva sata i 12 minuta.

U drugom kolu, Beretini će igrati protiv Francuza Uga Embera.

Plasman u drugo kolo su obezbedili i Francuz Kventin Alis, Argentinac Tomas Martin Ečeveri, Francuz Artur Rinderkneš, Amerikanac Lernar Tjen i Portugalac Nuno Borges.

(Beta)

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