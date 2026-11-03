Slušaj vest

Srpski as je nakon meča razgovarao sa novinarima, a na konferenciji za medije govorio je o teškim uslovima za igru, kvalitetima protivnika, ali i svojim očekivanjima u nastavku turnira.

Đoković nije krio da mu nije bilo nimalo lako, posebno zbog izuzetno brzih uslova i agresivne igre francuskog tenisera.

- Bilo je uspona i padova, ali sam na kraju uspeo da preokrenem meč. Znao sam i pre izlaska na teren da će ovo biti veoma neizvestan duel. On je veoma samouveren igrač i jedan od najboljih servera koje imamo u tenisu. Njegovi drugi servisi su takođe izuzetno agresivni, čak su brži od mog prvog servisa. Bilo je veoma teško igrati protiv takvog igrača u ovakvim uslovima – objasnio je Novak.

Srbin je posebno istakao da su uslovi u Parizu ove godine drugačiji nego ranije, a imao je zanimljivo poređenje za podlogu na kojoj se igra.

- Prošle godine nisam igrao ovde, ali mi igrači kažu da su uslovi potpuno drugačiji. Ove godine podloga je veoma spora, kao led. Zbog toga imate veoma malo prilika i morate da pokušate da ih iskoristite. Ja to nisam uspevao u prva dva seta. Kada sam mu početkom drugog seta vratio brejk, počeo sam bolje da ulazim u njegove servis-gemove i da čitam njegove servise – rekao je Đoković.

Novak je priznao da uvek ima prostora za napredak, ali je bio zadovoljan načinom na koji je uspeo da se izbori sa protivnikom koji je igrao veoma kvalitetno.

- Veoma je teško biti na terenu protiv nekoga ko igra u naletu, ko je samouveren i ko servira na takav način. Zato je ovo za mene bila veoma dobra pobeda.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na njegove šanse da se plasira na Završni ATP turnir, ali je Đoković imao kratak i veoma jasan odgovor.

Na pitanje da li mu je plasman na završni turnir glavni motiv u Parizu, Novak je odgovorio:

- Ne.

Kada su ga novinari upitali šta je onda njegov glavni cilj, usledio je odgovor koji najbolje opisuje njegov šampionski mentalitet.

- Da pobedim u svakom meču koji igram.

Đoković je potom govorio i o narednom protivniku, ističući da će morati detaljno da analizira njegovu igru.

- Očekujem da pobedim. Uvek to očekujem i to je način razmišljanja koji imam. Naravno, što se same igre tiče, moram da pogledam snimke njegovih mečeva. Znam da voli da igra na bržim podlogama, nisko se postavlja, voli slajs i izlazi na mrežu. Veoma je vešt u igri na mreži i tim udarcima – poručio je Novak.

Srpski teniser podsetio je i da su već igrali protiv narednog rivala, kao i da mu odgovaraju uslovi slični onima koje je imao u Brizbejnu.

- Samo se nadam da ću se fizički dobro osećati. Ako tako bude, mislim da imam dobre šanse da pobedim.

Novinari su želeli da saznaju i kako uspeva da kontroliše emocije tokom mečeva, posebno u trenucima kada se smenjuju dobri i loši periodi igre.

Đoković je objasnio da sve zavisi od rezultata i konkretne situacije na terenu, a posebno se osvrnuo na prvu meč-loptu.

- Zavisi od situacije. Prva meč-lopta danas bila je pri rezultatu 5:1 i 40:0. Možda sam tada bio malo previše opušten, opušteniji nego što bih bio pri rezultatu 5:4 i prednosti. Pretpostavljam da i rezultat donekle određuje kako se osećate – objasnio je Novak.

Dodao je da je na početku trećeg seta bio pun energije, ali da je morao da vodi računa o oporavku između poena.

Na kraju konferencije, Đoković je govorio i o tome koliko voli da igra u francuskoj prestonici, posebno zbog teniske tradicije i podrške koju dobija od publike.

- Zaista volim da igram u Parizu, na Rolan Garosu i u Bersiju. Pariz je, bez sumnje, jedan od najvažnijih teniskih gradova na svetu. Francuzi vole tenis i imaju veoma bogatu tenisku tradiciju. Publika je danas bila neverovatna. Veoma sam zahvalan na njihovoj podršci. Podigli su me i dali mi dodatnu inspiraciju da se borim – zaključio je Đoković.