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Najbolji teniser ikada obezbedio je plasman u drugo kolo prestižnog turnira u francuskoj prestonici tek posle pravog maratona, velike borbe i spektakularnog preokreta protiv Valentina Vašeroa. Đoković je do trijumfa stigao u tri neizvesna seta sa 2:1 (po deonicama 6:7 (5), 7:5, 6:1), pokazavši još jednom šampionski nerv i nepokolebljiv karakter u trenucima kada se meč lomio.

"Očekivao sam ovakav meč. Imate vrlo malo šanse za brejk, pogotovo ja, on ima neverovatan servis, izuzetno jake lopte i na prvi i na drugi servis. Povremeno sam nagađao gde će servirati, kad imate toliko jakog protivnika, gledate svoje gemove da zadržite. Jedno vreme kao da sam bio škoran i zamrznut zbog promašenog voleja u taj-brejku. Uspeo sam da smanjim na 2:1, iako je izgledalo trapavo, izgledao sam sve bolje i bolje. Bilo je naporno, fizički, duge razmene...", rekao je Đoković.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Ovim trijumfom srpski as ispisao je još jednu stranicu teniske istorije, postavši zvanično najstariji igrač koji je zabeležio pobedu u bogatoj istoriji pariskog Mastersa.

"Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, ha? Ponekad deluje da sam prespor, ali dobijam ovakve mečeve, pronađem način. Tu sam, pokušavam da pronađem najbolji nivo. On je u izvrsnoj formi, precizan servis, sveži šampion. Imao sam sreće da je promašio neki servis, promenio se meč kada sam uspeo da ostvarim brejk u drugom setu. Srećan sam zbog pobede", dodao je Đoković.