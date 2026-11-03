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Najbolji teniser ikada Novak Đoković uspešno je preskočio prvu prepreku na Mastersu u Parizu, savladavši nakon dramatičnog preokreta i tri seta žilavog Valentina Vašeroa (6:7, 7:5, 6:1), čime je zakazao okršaj u drugom kolu protiv australijskog predstavnika Rinkija Hidžikate.

Organizatori turnira odlučili su da zadrže identičnu satnicu za srpskog asa, pa je njegov duel ponovo smešten u dnevni deo rasporeda kao završni meč tog programa na Centralnom terenu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Pre Đokovićevog izlaska na scenu, teniski dan u Parizu od 11.00 časova otvaraju domaći adut Kventin Alis i Amerikanac Frensis Tijafo, dok je termin ne pre 13.30 rezervisan za derbi susret između Nemca Aleksandera Zvereva i Italijana Lorenca Musetija.

Čim Zverev i Museti zaključe svoj megdan, na teren će kročiti Đoković i Hidžikata, što u praksi znači da se start njihovog duela pred pariskom publikom realno očekuje u vremenskom intervalu između 15.00 i 15.30 časova.