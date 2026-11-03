Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedio 95. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle tri seta, 3:6, 6:3, 6:4.
Tenis
MASTERS U PARIZU: Fric i Mikelsen u drugom kolu
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Meč je trajao sat i 42 minuta.
Fric, 12. igrač sveta, uzeo je dva puta servis francuskom teniseru, dok je Bonzi osvojio jedan brejk.
Američki teniser zabeležio je 20 asova, dok je Bonzi osvojio osam poena direktno iz servisa.
Fric će u drugom kolu igrati protiv 78. tenisera sveta Slovaka Aleksa Molčana.
Plasman u drugo kolo ostvario je i 35. teniser sveta Amerikanac Aleks Mikelsen, koji je prvom kolu pobedio 15. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle tri seta, 6:7, 6:2, 6:4.
Meč je trajao dva sata i 19 minuta.
Mikelsen je četiri puta uzeo servis češkom teniseru, dok je Lehečka osvojio jedan brejk.
Mikelsen će u drugom kolu igrati protiv trećeg tenisera sveta Španca Karlos Alkarasa.
(Beta)
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