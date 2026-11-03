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Šelton je tri puta uzeo servis britanskom teniseru, dok je Nori osvojio jedan brejk.

Šelton će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 66. tenisera sveta Italijana Matije Belučija i 68. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša.

Plasman u drugo kolo ostvario je i 39. teniser sveta Nemac Jan-Lenard Štruf, koji je u prvom kolu pobedio 44. igrača sveta Francuza Artura Žeu posle dva seta, 7:6, 6:3.

Štruf je jedini brejk na meču osvojio u četvrtom gemu drugog seta.

Štruf će u drugom kolu igrati protiv 53. tenisera sveta Argentinca Tijaga Agustina Tirantea.

(Beta)

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