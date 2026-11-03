Četvrti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedio 45. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 6:3, 6:4.
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MASTERS U PARIZU: Šelton i Štruf u drugom kolu
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Šelton je tri puta uzeo servis britanskom teniseru, dok je Nori osvojio jedan brejk.
Šelton će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 66. tenisera sveta Italijana Matije Belučija i 68. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša.
Plasman u drugo kolo ostvario je i 39. teniser sveta Nemac Jan-Lenard Štruf, koji je u prvom kolu pobedio 44. igrača sveta Francuza Artura Žeu posle dva seta, 7:6, 6:3.
Štruf je jedini brejk na meču osvojio u četvrtom gemu drugog seta.
Štruf će u drugom kolu igrati protiv 53. tenisera sveta Argentinca Tijaga Agustina Tirantea.
(Beta)
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