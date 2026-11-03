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"Do sada nisam uspevao da pronađem pravu formu i ritam na ovom turniru. Ova godina je donekle drugačija u odnosu na prethodne. Nisam odigrao mnogo mečeva niti učestvovao na velikom broju turnira, pa u ovaj deo sezone ulazim svež, i mentalno i fizički. Motivisan sam i željan da nastavim da napredujem, kako bih sebi pružio priliku da na ovom turniru ostvarim što bolji rezultat", rekao je Alkaraz za francuski Jurosport.

Treći teniser sveta će takmičenje na mastersu u Parizu početi u sredu uveče duelom protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Alkaraz je propustio veći deo ove sezone u kojoj je osvojio titulu na Australijan openu.

On je rekao da mu na turnirima nedostaje jedan od najvećih rivala Italijan Janik Siner, koji je ranije završo sezonu zbog povrede kolena.

"Nije lako. Uvek mi je drago kada je Janik na turnirima, kada ga vidim u svlačionici. ;On je igrač koji me tera da svakodnevno napredujem. Dodatno me motiviše i pomaže mi da ostanem usredsređen na konkretne stvari koje moram da unapredim, na mečevima i na svakom treningu. ;Mislim da su tenisu potrebni igrači poput Janika", naveo je Alkaraz.

Alkaraz, koji je u nedelju osvojio titulu na turniru u Beču, rekao je da voli da se takmiči.

"Jednostavno volim da igram. Tu leži moja strast prema tenisu, u tome da izađem na teren i igram. ;Nije važno ko mi je protivnik. Sama mogućnost da uzmem reket, izađem na teren i takmičim se dok sam zdrav, to je ono što me zaista čini srećnim", dodao je Alkaraz.