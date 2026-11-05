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Nije dugo trebalo da se Karlos Alkaraz oglasi povodom velikih vesti iz Madrida!

Prvi reket Španije nije krio oduševljenje zbog odluke da Rafael Nadal dobije novu, važnu ulogu u svom voljenom Real Madridu, a njegove reči jasno pokazuju koliko mu se dopada ovaj potez "kraljevskog kluba".

Alkaraz je o Nadalovom ulasku u Upravni odbor Reala govorio u Parizu, neposredno nakon pobede nad Aleksandrom Mikelsenom u dva seta. Čim je čuo pitanje, osmeh mu se pojavio na licu, a reakcija je bila kratka, ali veoma upečatljiva.

"Ludilo, šta da vam kažem?! Čim sam dobio te vesti, osetio sam radost i zadovoljstvo što se to dogodilo", poručio je Alkaraz.

Mladi španski as nije se zaustavio na tome. Posebno je istakao koliko je Nadal vezan za fudbal i Real Madrid, klub za koji navija od detinjstva.

"Rafa je osoba kojoj je fudbal u krvi, veliki je entuzijasta i obožavalac Reala - za njega je to način života", rekao je Alkaraz.

Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Njegove reči bile su i svojevrsna podrška potezu predsednika Florentina Pereza, koji je želeo da jednu od najvećih sportskih ikona Španije uključi u funkcionisanje kluba.

"Florentino je uspeo ono čemu smo se svi nadali i to je zaista nešto izuzetno. Rafi želim sve najbolje, jer on to zaslužuje u svakom smislu. Nadam se da ćemo se uskoro videti na nekoj od Realovih utakmica", zaključio je Alkaraz uz veliki osmeh.

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Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole