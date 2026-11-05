"LUDILO, ŠTA DA VAM KAŽEM!" Španija bruji o Nadalu, a Alkaraz poručuje: Florentino je uspeo ono što smo svi želeli!
- Karlos Alkaraz je sa oduševljenjem reagovao na vest da Rafael Nadal ulazi u Upravni odbor Real Madrida.
- Poručio je da je Nadal veliki zaljubljenik u fudbal i klub za koji navija od detinjstva.
- Alkaraz je pohvalio i Florentina Pereza, uz želju da se uskoro vidi na nekoj Realovoj utakmici.
Nije dugo trebalo da se Karlos Alkaraz oglasi povodom velikih vesti iz Madrida!
Prvi reket Španije nije krio oduševljenje zbog odluke da Rafael Nadal dobije novu, važnu ulogu u svom voljenom Real Madridu, a njegove reči jasno pokazuju koliko mu se dopada ovaj potez "kraljevskog kluba".
Alkaraz je o Nadalovom ulasku u Upravni odbor Reala govorio u Parizu, neposredno nakon pobede nad Aleksandrom Mikelsenom u dva seta. Čim je čuo pitanje, osmeh mu se pojavio na licu, a reakcija je bila kratka, ali veoma upečatljiva.
"Ludilo, šta da vam kažem?! Čim sam dobio te vesti, osetio sam radost i zadovoljstvo što se to dogodilo", poručio je Alkaraz.
Mladi španski as nije se zaustavio na tome. Posebno je istakao koliko je Nadal vezan za fudbal i Real Madrid, klub za koji navija od detinjstva.
"Rafa je osoba kojoj je fudbal u krvi, veliki je entuzijasta i obožavalac Reala - za njega je to način života", rekao je Alkaraz.
Njegove reči bile su i svojevrsna podrška potezu predsednika Florentina Pereza, koji je želeo da jednu od najvećih sportskih ikona Španije uključi u funkcionisanje kluba.
"Florentino je uspeo ono čemu smo se svi nadali i to je zaista nešto izuzetno. Rafi želim sve najbolje, jer on to zaslužuje u svakom smislu. Nadam se da ćemo se uskoro videti na nekoj od Realovih utakmica", zaključio je Alkaraz uz veliki osmeh.