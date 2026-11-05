NAPRAVIO PAKAO NOVAKU I SRUŠIO MU SNOVE! Ko je čovek zbog kog je Đoković ZAVRŠIO sezonu pre vremena? Holivudska životna priča!
- Rinki Hidžikata je u Parizu savladao Novaka Đokovića, a taj rezultat ga je približio 71. mestu na ATP listi u singlu.
- Australijanac je sin imigranata iz Japana, rođen u Sidneju, a tenis je počeo da igra sa tri godine.
- Posle koledž tenisa u SAD, profesionalno je napredovao kroz ITF i čelendžer turnire, uz velike rezultate u dublu i singlu.
Ako vas i dalje boli poraz Novaka Đokovića od 83. igrača sveta, Australijanca Rinkija Hidžikate - možda biste želeli da pročitate nekoliko pasusa o tome koliko je zapravo zanimljiv put jednog od najperspektivnijih “ol-raund” tenisera iz ove Grend Slem nacije kako bi vam bilo malo lakše.
Ovaj 25-godišnji sin imigranata iz Japana rođen je u Sidneju 23. februara 2001. godine, kao najmlađi od troje dece. Roditelji su za svoju decu izabrali karijere u sportu - a Rinki je (uz plivanje) počeo sa tenisom već sa 3 godine. Dok je sa ocem trenirao tenis, majka ga je usmeravala ka obrazovanju - pa je već sa 11 godina postao najmlađi član srednjoškolskog tima, a od svoje 12. godine počinje da igra na međunarodnim turnirima za taj uzrast.
Iako je osvojio svoju prvu ITF titulu 2019. godine, Hidžikata je odlučio da posluša majčin savet i preseli se u Sjedinjene Američke Države kako bi igrao koledž-tenis uz učenje. Na Univerzitetu Severne Karoline proveo je 2 godine, svrstavši se među 20 najboljih igrača u koledž tenisu - da bi konačno prešao u potpunosti na profesionalnu turneju 2021. kroz takmičenja na ITF turnirima i čelendžerima.
Godinu dana kasnije osvojio je svoju prvu veliku Čelendžer titulu u Pejfordu, i u svojoj tek drugoj godini posvećenoj isključivo tenisu, završio je na 160. mestu svetske rang-liste. Već 2023. osvaja Australijan Open u dublu sa sunarodnikom Kublerom, a kroz posebnu pozivnicu za Ju Es Open stiže do osmine finala i ulazak u Top 100 rang liste. Naredne godine dobija čast da nastupa za Australiju na Olimpijskim igrama, dolazi u završnu fazu više ATP turnira – i završava sezonu kao Top 70 u singlu i kao 23. igrač sveta u dublu.
Tokom 2025. u dublu stiže do finala Vimbldona u paru sa Dejvidom Pelom, ali je to bila za njega godina blagog nazadovanja i preispitivanja. Već na Mastersu u Indijan Velsu ranije ove godine stiže do osmine finala, pobedivši po prvi put jednog igrača iz Top 10 selekcije (Bublika), a uspeh protiv najvećeg svih vremena juče u Parizu će ga dovesti barem do 71. mesta u singlu – ako danas ne bude prošao u četvrtfinale pobedom nad Tomasom Martinom Ečeverijem, što uopšte nije nerealni cilj za Hidžikatu.
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