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Ako vas i dalje boli poraz Novaka Đokovića od 83. igrača sveta, Australijanca Rinkija Hidžikate - možda biste želeli da pročitate nekoliko pasusa o tome koliko je zapravo zanimljiv put jednog od najperspektivnijih “ol-raund” tenisera iz ove Grend Slem nacije kako bi vam bilo malo lakše.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u meču drugog kola Mastersa u Parizu protiv Rinkija Hidžikate. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovaj 25-godišnji sin imigranata iz Japana rođen je u Sidneju 23. februara 2001. godine, kao najmlađi od troje dece. Roditelji su za svoju decu izabrali karijere u sportu - a Rinki je (uz plivanje) počeo sa tenisom već sa 3 godine. Dok je sa ocem trenirao tenis, majka ga je usmeravala ka obrazovanju - pa je već sa 11 godina postao najmlađi član srednjoškolskog tima, a od svoje 12. godine počinje da igra na međunarodnim turnirima za taj uzrast.

1/4 Vidi galeriju Rinki Hidžikata Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je osvojio svoju prvu ITF titulu 2019. godine, Hidžikata je odlučio da posluša majčin savet i preseli se u Sjedinjene Američke Države kako bi igrao koledž-tenis uz učenje. Na Univerzitetu Severne Karoline proveo je 2 godine, svrstavši se među 20 najboljih igrača u koledž tenisu - da bi konačno prešao u potpunosti na profesionalnu turneju 2021. kroz takmičenja na ITF turnirima i čelendžerima.

Godinu dana kasnije osvojio je svoju prvu veliku Čelendžer titulu u Pejfordu, i u svojoj tek drugoj godini posvećenoj isključivo tenisu, završio je na 160. mestu svetske rang-liste. Već 2023. osvaja Australijan Open u dublu sa sunarodnikom Kublerom, a kroz posebnu pozivnicu za Ju Es Open stiže do osmine finala i ulazak u Top 100 rang liste. Naredne godine dobija čast da nastupa za Australiju na Olimpijskim igrama, dolazi u završnu fazu više ATP turnira – i završava sezonu kao Top 70 u singlu i kao 23. igrač sveta u dublu.

Tokom 2025. u dublu stiže do finala Vimbldona u paru sa Dejvidom Pelom, ali je to bila za njega godina blagog nazadovanja i preispitivanja. Već na Mastersu u Indijan Velsu ranije ove godine stiže do osmine finala, pobedivši po prvi put jednog igrača iz Top 10 selekcije (Bublika), a uspeh protiv najvećeg svih vremena juče u Parizu će ga dovesti barem do 71. mesta u singlu – ako danas ne bude prošao u četvrtfinale pobedom nad Tomasom Martinom Ečeverijem, što uopšte nije nerealni cilj za Hidžikatu.

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