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Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ečeveri je 31. teniser sveta, dok je Hidžikata 83. na ATP listi.

Argentinski teniser je prvi set dobio posle dva brejka. Australijski teniser je u naredna dva seta po jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao među osam najboljih na poslednjem mastersu u sezoni.

Hidžikata će u četvrtinalu igrati protiv pobednika meča između Lorenca Muzetija i Luke van Eša.

Plasman u četvrtfinale ranije danas izborili su još i Ben Šelton i Tomi Pol.

Masters turnir u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 evra.

(Tanjug)

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