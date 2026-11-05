Australijski teniser Rinki Hidžikata plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Parizu, pošto je u osmini finala pobedio Argentinca Tomasa Martina Ečeverija rezultatom 2:6, 6:3, 7:5.
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Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ečeveri je 31. teniser sveta, dok je Hidžikata 83. na ATP listi.
Argentinski teniser je prvi set dobio posle dva brejka. Australijski teniser je u naredna dva seta po jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao među osam najboljih na poslednjem mastersu u sezoni.
Hidžikata će u četvrtinalu igrati protiv pobednika meča između Lorenca Muzetija i Luke van Eša.
Plasman u četvrtfinale ranije danas izborili su još i Ben Šelton i Tomi Pol.
Masters turnir u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 evra.
(Tanjug)
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