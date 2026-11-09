Slušaj vest

Nakon što je u javnost stigla šokantna vest da se Elena Ribakina povukla sa Zavšnog WTA turnira, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je nastao neposredno pre nego što je takva odluka doneta.

Ribakina se prvo povukla sa turnira u Tokiju. Nakon što je ostvarila jednu pobedu, bez izlaska na teren je predala sledeći meč zbog bola u vratu i lakše povrede koja ju je mučila nekoliko dana.

A, onda, u Indijan Vlesu je trebalo da brani titulu na Završnom turniru, ali se iznenada povukla i saopštila da njeno telo nije fizički spremno za takmičenje.

Uznemirujući snimak

Međutim, nakon toga se pojavio snimak koji je mnogima poslužio da se zapitaju da li je problem teniserke fizičke ili psihičke prirode. Naime, na snimku koji je objavio "Canal+ Sport", deluje da je Elena Ribakina imala napad panike.

1/13 Vidi galeriju Elena Ribakina Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Instagram/lenarybakina

Novinarka je odradila uvod intervjua, a kada je došao red da teniserka govori, to se nije dogodilo. Novinarka je potom poručila da mogu da krenu ispočetka.

"Da li je sve u redu? Ako želiš, možemo da stanemo", upitala je novinarka.

"Da, molim vas", glasio je odgovor Ribakine.

Neko iza kamere je zatim upitao: "Da li je sve u redu?".

"Ne, ne osećam se dobro", poručila je teniserka i potom ustala i odmah otišla.

Nakon toga je doneta odluka o njenom povlačenju sa turnira.

Pogledajte kako je izgledala ova ni malo prijatna situacija:

Bonus video:

00:19 Novak Đoković na Zvezda Olimpijakos Izvor: TV Arena sport Premium