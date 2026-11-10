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Ruska teniserka Mira Andrejeva pobedila je Jelinu Svitolinu iz Ukrajine rezultatom 6:4, 6:0, na završnom mastersu u Indijen Velsu.

I ovaj put Svitolina je odbila da se rukuje sa Andrejevom, zbog rata između Ukrajine i Rusije.

Elina Svitolina na meču u Indijen Velsu Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Nije ju ni pogledala

Mira Andrejeva bila je ubedljiva protiv Jeline Svitoline tokom celog meča, a poslednji set rešila je više nego ubedljivo ostavivši Ukrajinku sa "krompirićem". Kada je meč bio okončan, Svitolina nije želela ni da gleda Andrejevu, samo je prišla sudiji, rukovala se i napustila teren.

Da podsetimo, Jelina Svitolina je otkazala i tradicionalno zajedničko fotografisanje nakon što je odbila da pozira sa sportistkinjama iz Rusije i Belorusije. Mira Andrejeva, kao i sve ruske i beloruske teniserke od 2022. godine igraju pod neutralnom zastavom, jer im je zabranjeno da istaknu svoja državna znamenja. Sport bi trebalo da bude neutralan, da ujedinjuje ljude i nacije, ali...

Nema rukovanja od 2022.

Svitolina je objasnila da je odluku o tome da se ne rukuje sa teniserkama iz Rusije i Belorusije, nije donela iz ličnog animoziteta prema pojedinim koleginisama, već kao izraz solidarnosti sa Ukrajinom i ljudima koji se bore za svoju zemlju.

Jelina Svitolina rođena je 12. septembra 1994. u Odesi, i jedna je od najistaknutijih sportistkinja koje su javno stale uz Ukrajinu, od poečtka rata sa Rusijom. Njena podrška Ukrajini nije samo simbolična, ona uključuje humanitarni rad, pomoć mladim teniserima, prikupljanje novca i javno istupanje o ratu. Godine 2022. prihvatila je poziv ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da postane ambasadorka platforme "United24".

1/5 Vidi galeriju Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Ruski kao maternji jezik

Zanimljivo, Jelina Svitolina se donedavno svakodnevno služila ruskim jezikom. To nije neobično za ljude koji su odrasli u Odesi i drugim delovima istočne i južne Ukrajine, gde je ruski decenijama bio veoma rasprostranjen u svakodnevnoj komunikaciji. Svitolina je govorila da je veći deo života koristila ruski, ali da je počela intenzivnije da uči ukrajinski tokom pandemijskog perioda. U januaru 2022. javno je obećala da će ovladati ukrajinskim jezikom.

Danas se Svitolina mnogo više javno služi ukrajinskim jezikom. U intervjuu za "Ukrainsku pravdu" u decembru 2024. govorila je o tome da uzima časove ukrajinskog i želi da ga koristi još više. Objasnila je da joj je engleski dugo bio prirodniji u teniskom okruženju, jer je na tom jeziku komunicirala sa svojim timom i naučila većinu teniskih izraza.