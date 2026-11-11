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Time je makar dobio višak slobodnog vremena, koje se trudi da provede na najbolji mogući način, što dalje od tenisa. Videli smo ga nedavno na meču Crvene zvezde protiv Olimpijakosa u Atini, a srpski teniser se i posle svega nalazi u Grčkoj.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naime, Novak Đoković otišao ja malo severnije, pošto je jedan od navijača objavio fotografiju na društvenoj mreži Instagram na kojoj se može videti kako je posetio sveto mesto za srpski narod. U pitanju je manastir Hilandar, gde je otišao da provede svoje vreme.

Uvek je Novak kroz svoju karijeru isticao kako mu je religija važna, a često je na mečevima oko svog vrata nosio pravoslavni krst.

Pored toga, redovno je čestitao i najveće pravoslavne praznike putem društvene mreže Instagram.

Nije poznato da li je ovo Novaku Đokoviću prvi put da je došao u manastir Hilandar, ali je očigledno da je tu hteo da "pročisti" svoje misli nakon duge i naprone sezone.