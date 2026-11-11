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"Nadam se da ću se vratiti, po mogućstvu naredne godine. Još ne znam tačno kada, ali verujem da će to biti uskoro", rekla je Žaber u sredu za list Nacional, nakon što je u Dubaiju potpisala ugovor o saradnji sa organizacijom Specijalna olimpijada Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Žaber nije igrala od prošlog juna, kada je predala meč prvog kola Vimbldona protiv bugarske teniserke Viktorije Tomove. Ona je tada odlučila da, kako je navela, napravi korak unazad i pauzira od tenisa, zbog problema sa povredama i umorom.

Pet meseci kasnije objavila je da očekuje prvo dete, a u aprilu je rodila sina Elijana.

"Još upoznajem svoje telo... Ono se donekle promenilo nakon porođaja, ali definitivno planiram da se vratim i nadam se da ću provesti još nekoliko godina na turu pre nego što završim karijeru", navela je nekada druga teniserka sveta.

1/4 Vidi galeriju Ons Žaber Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, EPA/Neil Hall, Profimedia

Brojne poznate teniserke vraćale su se takmičenjima nakon porođaja, među njima Naomi Osaka, Andželik Kerber, Karolina Voznijacki, Elina Svitolina i Serena Vilijams.

"Uživam u svakom trenutku. Majčinstvo je neverovatno iskustvo. Volela bih da mogu više da spavam, ali i to je deo procesa. ;Uživam u svemu što provodim sa sinom. On zapravo ide sa mnom i na treninge. Pokušavam da se postepeno vratim tenisu", navela je 32-godišnja Žaber.

Žaber, koja je osvojila pet WTA titula, ranije je govorila o tome koliko je važno pronaći ravnotežu između profesionalne karijere i privatnog života. Krajem prošle godine otvorila je tenisku akademiju u Dubaiju, koja joj je predstavljala dodatnu obavezu tokom porodiljskog odsustva.

"Možda nam je to u prirodi kao ženama, nikada ne stajemo", dodala je ona.