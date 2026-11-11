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Kecmanović, 64. teniser sveta, izgubio je posle sat i 25 minuta.

Kecmanović je dobro počeo, napravo je dva brejka u prvom setu i poveo u meču.

Rune je uzvratio u nastavku, dva puta je oduzeo servis srpskom teniseru i osvojio drugi set.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Danski teniser poveo je 2:0 u odlučujućem setu, a Kecmanović je posle toga vezao tri gema i preokrenuo na 3:2. ; Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Rune napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće prvi nosilac Amerikanac Tejlor Fric, koji je pobedio Britanca Kamerona Norija 7:5, 6:3.

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