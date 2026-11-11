Danski teniser poveo je 2:0 u odlučujućem setu, a Kecmanović je posle toga vezao tri gema i preokrenuo na 3:2. ; Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Rune napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.