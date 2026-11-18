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Međutim, svaki takav pokušaj brzo padne u vodu pred novim statističkim podacima koji iznova potvrđuju dominaciju srpskog asa.

Analize teniskih statističara sada su pokazale da je Đoković bio najubedljiviji upravo protiv najjačih rivala, odnosno da je u duelima sa igračima iz svetskog vrha demonstrirao apsolutnu nadmoć. Konkretno, srpski teniser iza sebe ima više od deset sezona u kojima je ostvario preko 75 odsto trijumfa protiv rivala koji su se u trenutku meča nalazili među deset najboljih na ATP listi.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Preciznije, takav učinak zabeležio je u čak 11 različitih kalendarskih godina. Taj podatak je utoliko impresivniji ako se zna da je to za pet sezona više od prvog pratioca Rodžera Federera, kome je to pošlo za rukom u šest navrata, uključujući i niz od četiri uzastopne godine.

Đoković je granicu od 75 odsto uspešnosti protiv Top 10 konkurencije probijao 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023. i 2026. godine. Na trećoj poziciji ove večne liste nalazi se Rafael Nadal, koji je više od tri četvrtine pobeda protiv deset najboljih igrača sveta ostvario tokom četiri sezone.