Slušaj vest

Aleksander Zverev ponovo se našao u centru pravne drame! Brenda Patea, njegova bivša partnerka i majka njihove ćerke, pokrenula je novi građanski postupak protiv nemačkog tenisera, a povod su njegove reči o ranijem slučaju u kojem je bio optužen za fizičko nasilje.

Kako prenose "Atletik" i drugi strani mediji, Patea je tužbu podnela u Berlinu 18. septembra, nakon što je Zverev u intervjuu za francuski "L’Ekip", posle osvajanja Rolan Garosa, govorio o ranijim optužbama.

Nemački teniser tada je tvrdio da su optužbe protiv njega bile lažne i da je njegova nevinost dokazana. Upravo te reči zasmetale su Patei, koja smatra da Zverev javnosti predstavlja potpuno drugačiju sliku onoga što se dogodilo u sudskom postupku.

1/5 Vidi galeriju Šampion Rolan Garosa - Aleksandar Saša Zverev Foto: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia, David Ker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, slučaj iz 2024. nije završen presudom kojom je Zverev proglašen nevinim, već vansudskim dogovorom. Postupak je obustavljen, a sud nije doneo odluku o tome da li je teniser kriv ili nije.

Platio 200.000 evra, ali presude nije bilo

Podsećanja radi, Patea je ranije optužila Zvereva za fizičko nasilje tokom njihove veze, što je on odlučno negirao. Nemačkom teniseru je prvobitno izdat kazneni nalog kojim je trebalo da plati 450.000 evra, ali je uložio prigovor i slučaj je završio pred sudom.

U junu 2024. postupak je obustavljen nakon što su se strane dogovorile. Zverev je pristao da uplati ukupno 200.000 evra - 150.000 u državni budžet i još 50.000 humanitarnim organizacijama. Patea je takođe pristala na dogovor, ali nije objavljeno da li je i koliko novca dobila direktno od tenisera.

Sud je tada jasno stavio do znanja da obustava postupka nije presuda o krivici ili nevinosti. Upravo na tome se zasniva nova pravna bitka.

Brenda Patea Foto: Instagram

Pateini pravni zastupnici smatraju da Zverev nije imao pravo da tvrdi kako je njegova nevinost dokazana, jer takva odluka nikada nije doneta. Prema pisanju stranih medija, pre podnošenja tužbe njegovoj strani su slata i pisma sa zahtevom da povuče ili ispravi sporne izjave, ali dogovor nije postignut.

Njegov advokat, s druge strane, brani njegove reči pozivajući se na slobodu govora. Tako se sada pred sudom otvara novo pitanje - da li je teniser izneo dozvoljeno mišljenje ili tvrdnju koja pogrešno predstavlja ishod prethodnog postupka.

Nije prva bivša devojka koja ga je optužila

Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da Patea nije jedina bivša partnerka koja je iznela optužbe na račun nemačkog tenisera.

Olja Šaripova, njegova nekadašnja devojka i bivša teniserka, još 2020. godine javno je govorila o navodnom fizičkom i psihičkom nasilju tokom njihove veze. Zverev je i te optužbe negirao.

ATP je pokrenuo nezavisnu istragu koja je trajala 15 meseci. Ispitani su Zverev i Šaripova, kao i još 24 osobe, a istražitelji su analizirali poruke, fotografije, audio-snimke i druge materijale. U januaru 2023. ATP je saopštio da nije pronađeno dovoljno pouzdanih dokaza da se optužbe potvrde i odlučio da protiv tenisera ne pokrene disciplinski postupak.

Važno je, međutim, naglasiti da se nova tužba Patee ne odnosi na ponovno utvrđivanje ranijih optužbi za nasilje, već na njegove izjave o ishodu tog slučaja.

Tako se nemački as, umesto da pažnju usmeri isključivo na teren, ponovo suočava sa pravnim problemima koji bi mogli da produže priču o njegovim ranijim vezama i optužbama.