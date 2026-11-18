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Jedna od najlepših teniserki na svetu i trenutno 26. igračica na svetu Ana Kalinskaja ponosno je objavila svoju veridbu.

Ruskinja Ana Kalinskaja objavila je na svom instagram profilu srećne vesti.

Ana Kalinskaja ruska teniserka Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Dijamantski prsten

Izabranik Ane Kalinskaje je Tomas Ferari biznismen, sa kojim je bila u vezi do 2021, a onda su se ponovo pomirili 2025.

- Jedva čekam naše novo poglavlje - napisala je Ana Kalinskaja, uz poruku emodžija sa suzama u očima, prsten i crveno srce.

Volela Nika i Janika



Ana Kalinskaja zauzima 26. mesto na WTA listi, a pre dve godine njen najbolji plasman bila je 11. pozicija. Rođena je 2. decembra 1998. u Moskvi, a svetsku pažnju privukla je odličnim rezultatima na najvećim turnirima, ali i vezom sa italijanskim asom Janikom Sinerom, tokom 2024. Njena karijera ima nekoliko velikih uspona, a privatni život je, uprkos medijskom interesovanju, uglavnom držala podalje od javnosti.

Pre veze sa Janikom Sinerom, Ana Kalinskaja bila je sa australijskim teniserom Nikom Kirjosom. Njihova veza trajala je približno od 2019. do 2020. godine. Brojni mediji interesovali su se za njihov ljubavni život, ali oni nisu mnogo govorili o detaljima i vlastitoj privatnosti.

Ana Kalinskaja i Janik Siner Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Raskid posle ljubavi

Romansa Ane Kalinskaje i Janika Sinera provlačila je najviše pažnju medija, od maja 2024. do maja 2025. Tokom Rolan Garosa 2024. Italijan je na konferenciji za medije potvdrio da je Ruskinja njegova devojka.

- Da, sa Anom sam, ali sve držimo veoma privatno. Neću više ništa reći - bio je kratak tada Janik Siner.

Njihova veza bila je zanimljiva i zbog toga što su oboje profesionalni teniseri, pa su mogli da razumeju pritisak, putovanja i obaveze koje donosi vrhunski sport. Podržavali su jedno drugo na turnirima. Siner je gledao Anine mečeve na Vimbldonu 2024, a ona je njega bodrila na Rolan Garosu i US openu. Tada u Njujorku, Kalinskaja je poljubila Sinera posle trijumfa u finalu, a taj trenutak obišao je svet. Posle godinu dana su raskinuli, ali detalje nisu iznosili u javnost.

1/10 Vidi galeriju Ana Kalinskaja - bišva devojka Janika Sinera Foto: Instagram/annakalinskaya78

Povratak u naručje Ferarija

Anu Kalinskaju i Tomasa Ferarija veže ljubav i raskid, jer su bili zajedno do 2021. kada su se razišli. Pomirili su se 2025, a Tomas Ferari je bio taj koji je povukao prvi potez i verio Ruskinju. On radi kao savetnik u kompaniji "WE Family Offices", koja pomaže izuzetno bogatim porodicama u upravljanju njihovim kapitalom. Ana je dobila dijamantski prsten u obliku kruške.

Brojne koleginice teniserke čestitale su paru. Arina Sabalenka, napisala je - "Tako je, devojko!", uz niz emodžija. Mira Andrejeva poslala je srca, Ema Radukanu čestitke, kao i Julija Putinceva, Ana Potapova, Eženi Bušar, Kejti Boulter...

Ana Kalinskaja potiče iz sportske porodice, njeni roditelji igrali su profesionalno badminton. Ona obožava košarku. Počela je da trenira tenis sa svega pet godina. Kao juniorka igrala je finale Rolan Garosa. Osvojila je juniorski Australijan open u dublu. Prvu veliku senzaciju napravila je pobedom nad Sloun Stivens na US openu 2019. Još čeka prvu titulu na WTA turnirima u singlu.