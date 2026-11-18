Meč je trajao 72 minuta.
Tenis
ŠPANAC MU ODRAO ČAS TENISA! Alkaraz preslišao Medvedeva u Torinu!
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Španski as Karlos Alkaraz savladao je Rusa Danila Medvedeva 6:2, 6:4 u meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu.
Ovo je bio 11. međusobni duel španskog i ruskog tenisera, a osmi trijumf Alkaraza, koji se nalazi na korak od plasmana u polufinale turnira u Torinu.
Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia
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U drugom meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" kasnije večeras će igrati Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo.
Alkaraz je pre dva dana u prvom kolu pobedio Tijafoa 6:2, 6:2, dok je Medvedev savladao Kobolija 7:6 (7:4), 6:3.
Inače, u trećem kolu, koje je na programu u petak, sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo.
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