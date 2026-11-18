Slušaj vest

Tako barem smatra nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić, koji je objasnio zašto slabiji plasman najboljeg srpskog igrača možda i nije toliko loša vest pred narednu sezonu.

1/10 Vidi galeriju Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Zbog toga je Novak ostao i bez plasmana na Završni masters u Torinu, što je bio jedan od njegovih ciljeva za 2026. godinu.

Srpski as je kalendarsku godinu završio na 12. poziciji ATP liste, pa bi na žrebu za Australijan open 2027. mogao da dobije izuzetno težak put do završnice turnira. Ipak, Ljubičić smatra da bi upravo takav scenario mogao da ide u Novakovu korist.

Nekadašnji hrvatski teniser, koji je tokom karijere bio i trener Rodžera Federera, smatra da bi Đokoviću odgovaralo da se što ranije sastane sa najvećim rivalima, poput Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Njegovo objašnjenje je prilično zanimljivo – Novak bi u ranijim fazama turnira bio odmorniji, dok mu u kasnijim rundama često ponestaje energije za najteže duele.

Foto: Profimedia

- Činjenica da je Novak Đoković pao na rang-listi mogla bi da mu bude prednost, jer će se veoma brzo sastati sa Alkarazom ili Sinerom i na taj meč doći svežiji. U Melburnu je izgubio finale od Karlosa Alkaraza, a na Vimbldonu je poražen u polufinalu od Janika Sinera upravo zato što je već bio iscrpljen - poručio je Ljubičić.

Ukoliko bude 12. nosilac na Australijan openu, Đoković bi već u osmini finala mogao da ukrsti rekete sa nekim od najvećih favorita za titulu. Među potencijalnim rivalima nalaze se Alkaraz, Siner i Aleksandar Zverev.

Na prvi pogled, to bi značilo izuzetno težak žreb za srpskog tenisera i potencijalno najzahtevniji put do grend slem završnice u njegovoj karijeri. Međutim, Ljubičićeva teorija ima određeno uporište u Novakovim dosadašnjim duelima sa najvećim rivalima.

Tokom 2026. godine Đoković je protiv Alkaraza odigrao samo jedan meč i izgubio ga u finalu Australijan opena rezultatom 3:1. Sa Sinerom ima učinak 1:1 – slavio je u polufinalu Melburna posle pet setova, ali je potom poražen u polufinalu Vimbldona sa 3:0.

Foto: EPA/TOLGA AKMEN

Protiv Zvereva je, sa druge strane, ostvario pobedu u jedinom ovogodišnjem susretu. U četvrtfinalu turnira u Pekingu slavio je rezultatom 2:1.

Ostaje da se vidi da li će Novak uspeti da pronađe pravu formu i da li bi eventualni raniji susreti sa najvećim rivalima zaista mogli da mu pomognu u pohodu na novu grend slem titulu.