HRVAT ŠOKIRAO TENISKI SVET ZBOG IZJAVE O NOVAKU: Pad na ATP listi je Đokovićeva prednost
- Ivan Ljubičić smatra da bi pad Novaka Đokovića na ATP listi mogao da mu bude prednost pred Australijan open, jer bi ranije mogao da igra sa Alkarazom ili Sinerom. Đoković je sezonu završio na 12. mestu i bez plasmana na Završni masters u Torinu.
- Ljubičić veruje da bi Novak u ranim rundama bio svežiji, dok mu u završnici često ponestaje energije za najteže mečeve. Kao potencijalni rivali u osmini finala pominju se Alkaraz, Siner i Aleksandar Zverev.
Tako barem smatra nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić, koji je objasnio zašto slabiji plasman najboljeg srpskog igrača možda i nije toliko loša vest pred narednu sezonu.
Đoković iza sebe ima sezonu koju sigurno neće pamtiti po velikim uspesima. Osvojio je samo jednu titulu, na turniru iz serije 250 u Pekingu, dok je jedino grend slem finale odigrao na Australijan openu, 1. februara. Na ostalim velikim turnirima nije uspevao da ode do samog kraja, a nedostatak energije i svežine predstavljao je jedan od njegovih najvećih problema.
Zbog toga je Novak ostao i bez plasmana na Završni masters u Torinu, što je bio jedan od njegovih ciljeva za 2026. godinu.
Srpski as je kalendarsku godinu završio na 12. poziciji ATP liste, pa bi na žrebu za Australijan open 2027. mogao da dobije izuzetno težak put do završnice turnira. Ipak, Ljubičić smatra da bi upravo takav scenario mogao da ide u Novakovu korist.
Nekadašnji hrvatski teniser, koji je tokom karijere bio i trener Rodžera Federera, smatra da bi Đokoviću odgovaralo da se što ranije sastane sa najvećim rivalima, poput Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.
Njegovo objašnjenje je prilično zanimljivo – Novak bi u ranijim fazama turnira bio odmorniji, dok mu u kasnijim rundama često ponestaje energije za najteže duele.
- Činjenica da je Novak Đoković pao na rang-listi mogla bi da mu bude prednost, jer će se veoma brzo sastati sa Alkarazom ili Sinerom i na taj meč doći svežiji. U Melburnu je izgubio finale od Karlosa Alkaraza, a na Vimbldonu je poražen u polufinalu od Janika Sinera upravo zato što je već bio iscrpljen - poručio je Ljubičić.
Ukoliko bude 12. nosilac na Australijan openu, Đoković bi već u osmini finala mogao da ukrsti rekete sa nekim od najvećih favorita za titulu. Među potencijalnim rivalima nalaze se Alkaraz, Siner i Aleksandar Zverev.
Na prvi pogled, to bi značilo izuzetno težak žreb za srpskog tenisera i potencijalno najzahtevniji put do grend slem završnice u njegovoj karijeri. Međutim, Ljubičićeva teorija ima određeno uporište u Novakovim dosadašnjim duelima sa najvećim rivalima.
Tokom 2026. godine Đoković je protiv Alkaraza odigrao samo jedan meč i izgubio ga u finalu Australijan opena rezultatom 3:1. Sa Sinerom ima učinak 1:1 – slavio je u polufinalu Melburna posle pet setova, ali je potom poražen u polufinalu Vimbldona sa 3:0.
Protiv Zvereva je, sa druge strane, ostvario pobedu u jedinom ovogodišnjem susretu. U četvrtfinalu turnira u Pekingu slavio je rezultatom 2:1.
Ostaje da se vidi da li će Novak uspeti da pronađe pravu formu i da li bi eventualni raniji susreti sa najvećim rivalima zaista mogli da mu pomognu u pohodu na novu grend slem titulu.