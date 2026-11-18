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Konačnih 6:2 6:4 za potvrdu plasmana u polufinale malo je zasenio medicinski tajm-aut koji je pobednik zatražio početkom drugog seta i stečenog brejka na 2:1, ali je Alkaraz do kraja izgledao dobro na terenu – ne dozvolivši ni jedan brejk-poen Medvedevu.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Uz to, sve pretnje Rusa da će iskoristiti brzu podlogu da ugrozi Španca pale su u vodu – gde je Karlos za samo 2% imao lošiju realizaciju pri prvom servisu (74%) ali je fascinantno nadmašio Danila na drugom – ostvarivši čak 80% poena kada je igra započeta iz njega, dok je Medvedev imao samo 41%.

U razgovoru sa medijima Medvedev nije imao ništa posebno da kaže osim da ishvali drugog nosioca turnira na sjajnoj “ol-raund” partiji, ali se osvrnuo na činjenicu da će ovu turbulentnu sezonu najverovatnije završiti među 5 najboljih igrača turneje:

“Verujem da ćete uvek imati šansu da se borite za najviši plasman ako ulažete sve od sebe u takmičenje i radite dobro na treninzima. U slučaju da izgubim – nije važno ko je bio protivnik, ali je činjenica da ja nisam igrao dobro. Možda bi nivo današnjeg servisa protiv nekih drugih igrača bio dovoljan, ali ne i protiv Karlosa. Morao sam bolje da odigram, ali – kažem – kad izgubite, uvek postoji nešto što ne uradite dovoljno dobro. Kada sam u svojoj najboljoj formi, nije me lako pobediti i mogu da dobijem mnogo mečeva. Važno mi je da održavam takvo razmišljanje, da verujem da mogu da podignem nivo svoje igre i vratim se u vrh rang-liste. Kraj sezone je bio veoma dobar, tako da sam srećan što završavam na visokoj poziciji na rang-listi, ali sigurno želim da pokušam da završim sezonu na pravi način upravo ovde u Torinu”, prenosi nam Medvedev, još uvek potencijalni učesnik subotnjeg polufinala iz grupe Ivan Lendl.

Sa druge strane, Španac je bio veoma zadovoljan svojim nastupom: “Igrao sam odlično od početka do kraja, bio zaista dobro pripremljen za početak meča i prezadovoljan sam igrom i rezultatom”, kaže nam on, dodavši najnovije informacije o stanju svoje noge:

“Ne želim da vas lažem, osećam da me malo zateže. Igrao sam odlično i odjednom sam osetio mali problem sa zadnjom ložom. I pored toga sam nastavio da igram dobar tenis od tog trenutka pa sve do kraja meča i uspeo da budem fokusiran na druge stvari. Trudio sam se da budem opušten, da se ne krećem previše agresivno i više razmišljam o svojim udarcima. U ovom trenutku osećam sasvim OK, ali ću videti sa svojim timom šta nam je činiti pred naredne važne dane.”

Vididećemo sa mojim timom, sa mojim fizioterapeutom, ali mislim da su preda mnom zaista važni dani – ostatak današnjeg dana i sutrašnji dan.

Da li se nešto promenilo u tvom načinu razmišljanja od kada se povreda koja ga je odstranila sa terena toliko dugo ove sezone pojavila?

“Povreda me je naterala da shvatim šta je zaista važno. Nisu u pitanju pobede ili porazi u finalima turnira, već samo to da igram tenis – jer je pravi dar kada mogu da izađem na teren i takmičim se zdrav. Jednom kada to shvatiš, sve ti postane lakše – i zato uživam i ne osećam stres na teniskom terenu. Time takođe mogu da se suočim sa problemima na drugačiji način - smirenije, opuštenije – i nastavim da igram svoj najbolji tenis i radim na tome da to održim. Ako pobedim – to je odlično, a ako ne – ništa strašno. To sam shvatio kroz ovu povredu; mislim da sam sada zreliji, ili se bar tako osećam na teniskom terenu, i suočavam se sa problemima ili teškim trenucima na potpuno drugačiji način”, iskren je Španac.

Da li sam sebe iznenadiš nekim od svojih izvanrednih udaraca?

“Ne danas, ali ponekad – da. Naravno, većinu tih udaraca pokušavam da izvedem sa namerom, a kada mi uspeju – čestitam samom sebi. Iako neke od njih uvežbavam na treninzima, neki od njih su jednostavno stvar sreće, a neki su čisto iznenađenje”, sa osmehom zaključuje danas sjajni Alkaraz.

00:30 Fudbalska reprezentacija Srbije Izvor: Kurir