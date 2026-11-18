Američki teniser Frensis Tijafo savladao je Italijana Flavija Kobolija rezultatom 7:6 (8:6), 6:0 u meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu.
Tenis
AMERIKANAC POČISTIO ITALIJANA: Tijafo bolji od Kobolija na ATP finalu u Torinu
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Ranije danas španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Rusa Danila Medvedeva 6:2, 6:4.
Alkaraz je pre dva dana u prvom kolu pobedio Tijafoa 6:2, 6:2, dok je Medvedev savladao Kobolija 7:6 (7:4), 6:3.
U trećem kolu, koje je na programu u petak, sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo.
Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
(Tanjug)
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