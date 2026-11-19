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Otkrivena je najveća sličnost između Rodžera Federera i Novaka Đokovića, o kojoj je pričao njihov nekadašnji teniski rival Žo-Vilfrid Conga.



Novak Đoković i Rodžer Federer su ispisali istoriju tenisa, njih dvojica su zajedno sa Rafaelom Nadalom, dominirali ovim sportom tokom dve decenije.

Novak Đoković i Rodžer Federer na Vimbldonu Foto: Profimedia

Veliki Novak i Rodžer

Rodžer Federer je završio karijeru sa 20 grend slem titula, dok Novak Đoković i dalje igra i pokušava da u sezoni 2027. osvoji rekordnu, 25. grend slem titulu.

Dominacija Federera, Nadala i Đokovića ostavila je veoma malo prostora za ostale talentovane igrače na ATP turu. Samo su Endi Mari, Stan Vavrinka i Marin Čilić uspeli da osvoje grend slem titule tokom vrhunca njihove dominacije. Žo-Vilfrid Conga, koji se tokom nekoliko godina nadmetao sa Đokovićem i Federerom, govorio je o svom iskustvu iz neposredne blizine sa dvojicom najboljih igrača u istoriji tenisa.

Žo-Vilfrid Conga bivši teniser Foto: Victor Joly/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Đoković preuzeo kontrolu

Gostujući u emisiji "The Elevate House", Conga je otkrio kako je izgledalo deliti teren i vrh ATP tura sa igračima poput Rodžera Federera i Novaka Đokovića. Francuz je naveo da je primetio uočljivu promenu u ponašanju Švajcarca i Srbina pre nego što su osvojili sve one grend slem titule koje su osvojili.

- Ono što znam jeste da su ostali oko mene u jednom trenutku ulazili u neku vrstu "kiborg režima", u kojem su bili spremni da žrtvuju apsolutno sve. To se oseti – kada ste spremni da žrtvujete svoje zdravlje, kada ste spremni da žrtvujete svoj način života. Video sam kako se menjaju. Konkretno mislim na Đokovića - rekao je Conga i nastavio:

- On je odjednom preuzeo kontrolu nad svim, dok ranije, kada sam bio pored njega, uopšte nije imao kontrolu. Federer, sa svojim načinom kontrole svega – svega oko sebe, pa čak i toga ko govori u njegovoj blizini...

1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Đoković - Kecmanović Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Conga zvani instinkt

Conga, sa druge strane, nije uspeo da usvoji takav pristup, što je možda i razlog zbog kojeg je završio karijeru a da nije osvojio nijednu grend slem titulu.

- Što se mene tiče, pa, možda sam se previše oslanjao na instinkt. Mislim da je to moja najveća snaga. Reč "instinktivan" me možda najbolje opisuje. Moja snaga je ujedno i moja najveća slabost.

1/6 Vidi galeriju Prijem legendarnog Švajcarca u Međunarodnu tenisku kuću slavnih Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Bez dodatnog iskoraka



Conga je nesumnjivo bio jedan od najboljih igrača svoje generacije. Tokom karijere je stigao do petog mesta na svetskoj rang-listi i osvojio dve titule na turnirima iz serije Masters 1000. Čak je stigao i do grend slem finala, na Otvorenom prvenstvu Australije 2008. godine, ali ga je Đoković savladao u četiri seta.

Jedan od razloga zbog kojih Conga nije uspeo da napravi taj dodatni iskorak i osvoji svoju prvu grend slem titulu leži upravo u igračima kao što su Federer, Đoković i Nadal. Francuz je ostvario samo šest pobeda u 23 meča protiv Đokovića, a isti broj pobeda zabeležio je i protiv Federera u njihovih 18 međusobnih duela na ATP turu.