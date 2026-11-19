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O detinjstvu, prošlosti i početku teniskog puta Novaka Đokovića puno se pričalo.

I sam Novak je često govorio o trenucima i osobama koje su bitno uticale na njegov život, a u nekoliko emisija u kojima je gostovao je otvorio dušu i govorio o nekim nepoznatim anegdotama.

Naravno, neizostavni deo je njegova porodica, sa kojom je često zimske dane provodio na planini Kopaonik.

"Kopaonik je moj Olimp. Tamo sam naučio da skijam. Čak je i moj otac upoznao majku na stazi. Kako bi je zaveo, namerno je pao ispred mame i kao instruktor skijanja ponudio joj svoje usluge. Posle deset meseci sam se rodio, a šest meseci nakon toga su se venčali", govorio je Đoković u emisiji "TV lica... Kao sav normalan svet".

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Na Kopaoniku je i prvi put video i zavoleo tenis, srećom njega je primetila Jelena Genčić koju mnogi nazivaju Novakovom teniskom majkom.

"Sa četiri godine sam stajao kod jedne ograde na Kopu i radoznalo posmatrao Jelenu Genčić kako igra tenis. Imao sam sreću da me spazi. Doduše, bio sam i jedini klinac koji se vešao kao majmun po žici. To leto sam trenirao sa njom. Prvo sam naučio da igram tenis, pa tek onda da čitam i pišem. Kada sam imao šest godina Jelena je rekla mojim roditeljima da ću biti najbolji na svetu. Postavio sam sebi visoke ciljeve, a to je da osvojim Vimbldon i budem najbolji na svetu. U svojoj sobi sam improvizovao vimbldonski trofej, dizao ga i govorio da sam šampion i broj jedan".

Ispričao je i neke priče koje nismo mogli da slušamo ranije.

"U prvom meču sam pobedio posle taj-brejka 10:8. Bio sam veoma iscrpljen. Majka me je zagrlila, a meni su suze potekle. Sledećeg dana sam izgubio od Viktora Troickog sa 9:0. Ponovo sam zaplakao. Mnogo sam plakao kao dete! To najbolje zna mama".

Otkrio je i da je odličan odnos sa mlađom braćom Markom i Đorđem imao uspone i padove, a prisetio se "sačekuše" u kojoj su preterali sa šalom.

"Dobro su me lemali iako su mlađi od mene. Jednom sam se vratio s turnira u stan i osetio da mi njih dvojica nešto spremaju. Dočekali su me i pitali da se igramo. Odveli su me u sobu, Marko je počeo da me davi, a Đole me je zveknuo po glavi! Prasnuli su u smeh, a meni je lila krv iz nosa! Dok sam se osvestio, pobegli su u kupatilo i zaključali se. Uzeo sam hoklicu i sedeo, čekajući da izađu. Kada su otvorili vrata, dočekao sam ih i obavio "razgovor" sa njima. Više se nismo tukli", rekao je Đoković.

Foto: Starsport

Imao je trenutno najbolji teniser ikada dosta zanimljivih situacija, pa čak i problem sa zakonom i policijom u inostranstvu, što je otkrio u emisiji "Da možda ne".

"Majka me je učila da perem čarape, jer nismo imali novca da kupimo veš-mašinu. Tokom turnira po Evropi nisam imao ni dva-tri evra da dam za žeton za pranje veša. Štedeli smo na sve strane. Jednom sam bio smešten u hotelu u Francuskoj, gde sam delio krevet s drugim teniserom. Lavabo je bio u spavaćoj sobi, a ne u toaletu. Tu smo prali veš koji smo sušili po lampama, radijatorima, ali i po uličnim svetiljkama, jer je tamo bilo sunca. Okačimo čarape na banderu da bi nam se brže osušile! Jednom nam je policija došla na vrata i opomenula nas da ne smemo da kačimo stvari na uličnu rasvetu", prisetio se Đoković.

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