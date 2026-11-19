Novak Đoković je prihvatio ponudu da se nađe na velikom bioskopskom platnu.
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ĐOKOVIĆ GLUMI U FILMU SA DE NIROM I DRUGIM HOLIVUDSKIM ZVEZDAMA! Novak se pojavljuje u novom nastavku kultne komedije, evo kada izlazi u bioskope
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Film u kojem se Novak Đoković pojavljuje prikazivaće se u Srbiji od 25. novembra.
Radi se o nastavku čuvene komedije "Fokerovi".
Novi nastavak nosi naziv "Fokerovi - Stiže snajka", a Đoković je dobio svoj prostor da pokaže glumački talenat.
Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia
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U filmu u kojem glume Robert de Niro, Ben Stiler, Oven Vilson, kao i popularna pevačica Arijana Grande, Novak je dobio malu ulogu, ali i kratak dijalog sa Vilsonom.
U razgovoru je otkriveno da su Novak i Vilson, odnosno njegov lik, igrali tenis zajedno, a komičara je zanimalo kakav je utisak ostavio.
Pogledajte najavu za film:
Bonus video:
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